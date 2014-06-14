تیم آراد شاهرود مغلوب سمنان جوان نوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رحیمیان بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود از باخت تیم آراد این شهرستان مقابل سمنان جوان نوین به علت مصدومیت دروازه بان در نیمه اول بازی خبر داد و افزود: این تیم در نهایت بازی را دو بر شش به تیم میهمان واگذار کرد.

وی همچنین با بیان این مطلب که تیم سیمان شاهرود در میامی به مصاف تیم انصار این شهر رفت خاطر نشان کرد: سیمان شاهرود توانست چهار بر صفر از سد تیم میزبان گذشته و دیگر فینالیست فوتسال لیگ استان شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود همچنین یادآور شد: تیم فوتسال کات شاهرود که در لیگ دسته دو فوتسال کشور به مصاف تیم پاس قوامین تهران رفته بود نیز نتوانست بازی خوبی از خود به نمایش بگذارد و نتیجه را هفت بر دو به تیم مقابل واگذار کرد.

رحیمیان در پایان تصریح کرد: تیم کات شاهرود جمعه سی ام خرداد ماه در شهر خود میزبان تیم آفاق فیروزکوه خواهد بود.

