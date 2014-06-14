  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۲۹

کلانتری:

امنیت موجود در ایلام حاصل تعامل مردم و نیروی انتظامی است

امنیت موجود در ایلام حاصل تعامل مردم و نیروی انتظامی است

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: امنیت موجود در ایلام حاصل تعامل مردم و نیروی انتظامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر شنبه در جمع مسئولان نیروی انتظامی استان اظهار داشت: اقتدار نیروهای انتظامی ناشی از اعتماد و امید مردم است.

کلانتری از تلاش خالصانه سربازان گمنام امام زمان برای تامین امنیت نیز تقدیر کرد و اظهار داشت: مجاهدت در راه خدا و ولایتمداری از ویژگی های نیروهای انتظامی برای خدمت به مردم است.

وی بیان داشت: جمهوری اسلامی جزو باثبات ترین و امن ترین کشورهای منطقه  و جهان است.

کلانتری افزود: مسئولان نیروی انتظامی و مرزبانی و به ویژه سربازان گمنام امام زمان(عج) بی سرو صدا با تمام وجود مخلصانه تلاش می کنند که امنیت در سراسر ایران حاکم شود.

وی ادامه داد: درحالی که اطراف ما آشوبی در بین کشورها ایجاد شده در سوریه و افغانستان و پاکستان و عراق ناامنی ها وجود دارد و گرفتار هستند اما جمهوری اسلامی به عنوان یک جزیره امن است.

کلانتری اضافه کرد: این امنیت به خاطر این است که همه مردم پای کار هستند و قدر امنیت را می دانند.
 

کد مطلب 2311364

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها