امنیت موجود در ایلام حاصل تعامل مردم و نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر شنبه در جمع مسئولان نیروی انتظامی استان اظهار داشت: اقتدار نیروهای انتظامی ناشی از اعتماد و امید مردم است.

کلانتری از تلاش خالصانه سربازان گمنام امام زمان برای تامین امنیت نیز تقدیر کرد و اظهار داشت: مجاهدت در راه خدا و ولایتمداری از ویژگی های نیروهای انتظامی برای خدمت به مردم است.

وی بیان داشت: جمهوری اسلامی جزو باثبات ترین و امن ترین کشورهای منطقه و جهان است.

کلانتری افزود: مسئولان نیروی انتظامی و مرزبانی و به ویژه سربازان گمنام امام زمان(عج) بی سرو صدا با تمام وجود مخلصانه تلاش می کنند که امنیت در سراسر ایران حاکم شود.

وی ادامه داد: درحالی که اطراف ما آشوبی در بین کشورها ایجاد شده در سوریه و افغانستان و پاکستان و عراق ناامنی ها وجود دارد و گرفتار هستند اما جمهوری اسلامی به عنوان یک جزیره امن است.

کلانتری اضافه کرد: این امنیت به خاطر این است که همه مردم پای کار هستند و قدر امنیت را می دانند.

