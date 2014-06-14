ایجاد 80 گروه تکفیری با سرمایه گذاری آمریکایی ها/ فتوای آیت الله سیستانی جوانان عراقی را بسیج کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی ظهر شنبه در مراسم معارفه مدیر جدید رادیو بروجرد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد این شهرستان اظهار داشت: یکی از بهترین وسایل ارتباط جمعی صدا و سیما است که اگر علاوه بر فعالیت رادیو بروجرد شاهد راه اندازی سیمای بروجرد نیز باشیم به طور قطع در این حوزه موثر خواهد بود.

وی افزود: سیاست مجموعه نظام و مسئولان در بخش رسانه تقویت صدا و سیمای کشور است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گذشته تعداد اندکی شبکه داشتیم، ادامه داد: امروزه با توجه به جنگ گسترده جهانی که در این حوزه به راه افتاده کشور ایران نیز در این زمینه مسلح به تکنولوژی های روز شده و زبانی گویا در این بخش دارد.

رسانه ملی در راستای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری گام بردارد

بروجردی تصریح کرد: امروز می توانیم این ادعا را داشته باشیم که حضور جمهوری اسلامی و صدای ایران در عرصه جهانی حضوری قابل توجه است.

وی با بیان اینکه شبکه های رسانه ای گسترده ای در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود دارد، اظهار داشت: با این وجود با همین رسانه های محدودی که در اختیار داریم دشمنان از آن وحشت می کنند و ایران را به حذف از شبکه های ماهواره ای در عرصه جهانی تهدید می کنند و اجازه حضور نمی دهند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ایران با یک تهاجم، ناتو و شبیخون فرهنگی مواجه شده است، ادامه داد: وظیفه رسانه ملی این است که در راستای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری در این مصاف نابرابر حضور داشته باشد.

وی تصریح کرد: آمریکا و دشمنان به دنبال تغییر ارزشهای انقلابی کشور ایران هستند و می خواهند جوان امروز ایران زمین همان جوان اول انقلاب نباشد.

بروجردی یادآور شد: اما جوانان ایرانی با تمام وجودشان نشان دادند که در مقابل دشمنان همچنان مقاوم و مهاجم هستند تا شجره طیبه انقلاب اسلامی را در عرصه های جهانی گسترش دهند.

ایجاد 80 گروه تکفیری در منطقه با سرمایه گذاری آمریکایی ها

بروجردی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه افزود: امروز جوانان لبنانی با همین انگیزه و عشق به امام راحل(ره) و ارادت به مقام معظم رهبری زندگی می کند.

وی تصریح کرد: امروز مقاومت لبنان و هر انقلابی دیگر که در هر کجای دنیا دنبال شود می بینیم از نتایج برکات انقلاب اسلامی ایران حاصل شده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: حدود 14 سال پیش اولین بار سرزمینهای جنوبی لبنان آزاد شدند و بعد از آن پیروزیهای دیگری به دست آمد که همگی آنها از آثار انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی و دیدگاههای امام و مقام معظم رهبری به دیگر جوامع است.

وی عنوان کرد: امروز آمریکایی ها با یک سرمایه گذاری گسترده در منطقه توانسته اند 80 گروه تکفیری در سوریه ایجاد کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: بحران سوریه دیر یا زود به پایان خواهد رسید و این تروریستهای تربیت شده با پول آمریکا بعد از مدتی باید به کشورهایشان برگردند.

بروجردی با بیان این مطلب تصریح کرد: امروز دشمنان برای مقابله با ایران به لشگرکشی گسترده ای دست زده و با استفاده از مسلمان نماهای دروغین مردم را قتل عام می کنند.

وی افزود: به دنبال اتفاقاتی که اخیرا در عراق افتاده با فتوای جهاد آیت الله سیستانی صدها جوان عراقی به سمت سامرا رفته و از مردم مظلوم حمایت کرده و موجی عظیم به راه انداخته اند.

پیروز میدان جنگ فرهنگی انقلاب اسلامی ایران است

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز جنگ فرهنگی به راه افتاده است، اظهارداشت: در این جنگ فرهنگها علی رغم اینکه دشمنان امکانات فراوانی در اختیار دارند اما پیروز میدان جنگ انقلاب اسلامی ایران است.

بروجردی تصریح کرد: نقش رسانه ها در جنگ فرهنگی بسیار مهم است زیرا اطلاع رسانی به موقع دراین عرصه تاثیر زیادی دارد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بروجرد در عرصه تولیدات رادیویی پتانسیل بالایی دارد، افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود در بروجرد مردم انتظار دارند صدای بروجرد را در اوایل صبح به طور روزانه داشته باشند و صبح خود را با صدای بروجرد آغاز کنند.

ضرورت راه اندازی سیمای بروجرد

بروجردی خواستار رفع نواقص موجود در صدای بروجرد شد و بیان داشت: در برخی از مناطق و خیلی از روستاها صدای بروجرد ضعیف است و انتظار می رود یک تحول در این زمینه ایجاد شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سطح ملی در میان دهها رادیو رتبه دوم را کسب کرده ایم، ادامه داد: همچنین بروجرد این افتخار را دارد که در عرصه فرهنگ ملی به عنوان پایتخت انیمیشن معرفی شده است.

وی افزود: با تولید انیمیشن "رستم و سهراب" در بروجرد و پخش آن در سطح جهانی آمریکایی ها با بستن یک قرارداد 9 میلیون دلاری آن را خریداری کردند.

بروجردی با بیان این مطلب تصریح کرد: صنعت انیمیشن در بروجرد به عنوان صنعتی درآمد زا توانسته در جهت ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی نقش داشته باشد.

وی در پایان گفت: امید است با درایت مسئولین سهم بروجرد در تولید سیما هم تعریف شود و یک ساختمان متناسب برای سیمای بروجرد ساخته شود.