۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۰۶

8 هزار ترکمن برای مقابله با داعش به نیروهای امنیتی عراق پیوستند

رسانه های عراقی از پیوستن 8 هزار ترکمن به نیروهای امنیتی عراق برای مقابله با داعش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، یک منبع امنیتی در استان نینوا امروز اعلام کرد: حدود 8 هزار نفر از عشایر ترکمن در منطقه تلعفر برای مقابله با گروه تروریستی داعش به نیروهای امنیتی عراق پیوستند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: گروه داعش با فرماندهان امنیتی و شیوخ عشایر تلعفر مذاکره کردند و از عشایر خواستند مورد حمله قرار نگیرند و بتوانند در امنیت از شهر عبور کنند.

این منبع در ادامه گفت: عشایر تلعفر با این درخواست مخالفت کرده و هرگز اجازه نخواهند داد تروریست ها از شهر عبور کنند.

منطقه تلعفر نقطه عبور اصلی میان شهر موصل مرکز استان نینوا و مرزهای عراق و سوریه است.

