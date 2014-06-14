8 هزار ترکمن برای مقابله با داعش به نیروهای امنیتی عراق پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، یک منبع امنیتی در استان نینوا امروز اعلام کرد: حدود 8 هزار نفر از عشایر ترکمن در منطقه تلعفر برای مقابله با گروه تروریستی داعش به نیروهای امنیتی عراق پیوستند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: گروه داعش با فرماندهان امنیتی و شیوخ عشایر تلعفر مذاکره کردند و از عشایر خواستند مورد حمله قرار نگیرند و بتوانند در امنیت از شهر عبور کنند.

این منبع در ادامه گفت: عشایر تلعفر با این درخواست مخالفت کرده و هرگز اجازه نخواهند داد تروریست ها از شهر عبور کنند.

منطقه تلعفر نقطه عبور اصلی میان شهر موصل مرکز استان نینوا و مرزهای عراق و سوریه است.