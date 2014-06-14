ساخت بزرگترین مرکز درمانی سرطانی جنوب اولویت نخست قطب پزشکی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد هادی ایمانیه ظهر شنبه در همایش روحانیون وقف جمعی بیان کرد: این بیمارستان با 300 تخت در قالب وقف مشارکتی ساخته می شود که در این زمینه هر کسی با هر سرمایه ای می تواند در این امر نیکوکارانه مشارکت داشته باشد.

وی اضافه کرد: وقف مشارکتی در واقع از جمله اقداماتی است که خیرخواهان بزرگ را از انحصار خارج می کند و لازم نیست فرد حتما متمول و ثروتمند باشد تا بتواند در این کار بزرگ مشارکت داشته باشد ، حتی با 20 هزار تومان هم می تواند به صورت شراکتی با خرید هر یک برگ اوراق مشارکتی در این کار بزرگ مشارکت داشته باشد.

ایمانیه یاد آور شد: زمین این بیمارستان در مرکز آموزشی پزشکی درمانی پیوند اعضاء ابن سینا واقع است و به عنوان بنیاد سرطان جنوب کشور، در شهر شیراز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و اداره اوقاف استان فارس ساخته خواهد شد.

در ادامه همایش رئیس بخش پیوند واعضا دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز بیان کرد: امروزه اولویت نخست درمانی کشور واستان فارس موضوع پیشگیری ودرمان بیماری سرطان است واز همین رو قرار است با حمایت ومشارکت خیرین بزرگترین مرکز تحقیقاتی ودرمانی سرطان جنوب کشور در شیرازساخته و به افراد خدمات ارایه دهد.

دکترسیدعلی ملک حسینی ساخت این بیمارستان را 2الی 3 سال پیش بینی کرد وافزود: در صورت کمک های خیرین این مرکز ضعف مدت یاد شده ساخته خواهد شد.

وی از تمامی افراد جامعه خواست به زیر زمین بیمارستان نمازی مراجعه کنند تا از مصیبت برخی از بیماران وبیماران سرطانی مطلع شوند تا با رغبت بیشتری برای ساخت این مرکز اوراق مشارکتی وقف را خریداری کنند.