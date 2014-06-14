۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۳۱

رامک خبر داد:

پخش 10 هزار دقیقه برنامه رادیویی وتلویزیونی به مناسبت ماه رمضان در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیما ایلام از پخش 10 هزار دقیقه برنامه رادیویی وتلویزیونی به مناسبت ماه رمضان در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عل رامک ظهر شنبه در نشست برنامه ریزی و تولیدات صدا وسیما ویژه ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه رمضان به واسطه نزول قرآن ماه مبارکی است و قرار است ویژه برنامه هایی در این ماه برگزار شود.

این مسئول اظهار داشت: قرار است 10 هزار دقیقه  برنامه رادیویی وتلویزیونی ویژه ماه مبارک رمضان خبر تولید و پخش شود.

رامک افزود: برنامه های تولیدی ویژه سحر وافطار ماه مبارک رمضان و سریال "هرکه ارای خو" پخش خواهند شد.

وی ادامه داد: در این ماه پوشش خبری خواهیم داشت و گزارش خوب از برنامه های افطاری هم اجرا خواهد شد.

در این نشست از برنامه سازان موفق صدا وسیما که در جشنواره های مختلف داخلی و خارجی خوش درخشیدند تجلیل شد.
 

