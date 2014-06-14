جهادگر واقعی بازنشستگی ندارد/ سازندگی کشور در گرو تلاش مضاعف است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز شنبه و همزمان با سالگرد تأسیس جهادسازندگی، همایش جهادگران شهرستان ورامین با حضور ائمه جمعه، رئیس جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان و مدیران اجرایی ورامین برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در این همایش اظهار داشت: جهادگران در طول دوران انقلاب اسلامی همواره به رسالت های خود در عرصه های گوناگون عمل کرده اند که باید این نقش بیش از گذشته تبیین شود.

امام جمعه موقت ورامین افزود: طی هشت سال جنگ تحمیلی و حمله رژیم بعث عراق به ایران اسلامی، جهادگران با حضور در جبهه حماسه های بزرگی را خلق کردند که هیچگاه رشادت ها و سلحشوری سرداران شهیدی چون حجت ملاآقایی ها و بسیاری از شهدای جهادگر این خطه از اذهان فراموش نخواهد شد.

تلاش جهادگران در عرصه اقتصادی و رونق تولید ملی ستودنی است

وی با اشاره به تلاش و حماسه آفرینی جهادگران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: اکنون نیز جهادگران در عرصه اقتصادی و رونق تولید ملی تلاش می کنند، امروز کشاورزان با مدیریت جهاد کشاورزی توانسته اند بسیاری از نیازهای کشور را تأمین کرده و با توجه به نامگذاری سالجاری به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" تلاش جهادگران باید بیش از گذشته شود.

این مسئول اضافه کرد: یک جهادگر هیچ گاه بازنشستگی ندارد و جهادگر واقعی همواره سرباز بوده و تا زنده است برای سازندگی و پیشرفت کشور تلاش می کند.

وقوع جنایات فراموش نشدنی در کشورهای اسلامی

محمودی با اشاره به اتفاقات رخ داده در کشورهای منطقه نیز بیان کرد: امروز جهان شاهد جنایات فراموش نشدنی در کشورهای اسلامی است و مدعیان آزادی و حقوق بشر به راحتی از تروریست ها حمایت کرده و خوی وحشی گری خود را به جهان نشان می دهند.

وی گفت: امروز گروه های سلفی و تکفیری با حمایت قدرتهای مستکبر غربی و حکام دست نشانده برخی کشورهای اسلامی نظیر امارات و عربستان تلاش دارند تا روند گسترش فرهنگ تشیع در جهان را متوقف کنند لذا وظیفه احاد مسلمانان است که با دفاع از حق مظلومان، دست مستکبران و کفار را از مملکتهای اسلامی کوتاه کرده و پرچم اسلام را برافراشته نگاه دارند.