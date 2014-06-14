برخی در فارس خودشان را شاغول حضور احزاب می کنند/ هیچگونه توهینی به عارف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی ظهر شنبه در نشست خبری سالروز 24 خرداد ماه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی شایعات موجود در خصوص کم توجهی استاندار فارس به اصلاح طلبان تاکید کرد: برخی خودشان را شاغول می کنند که اگر در دولت باشند همه چی خوب است اما اگر از آنها استفاده نشود همه مشکل دارند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 95 درصد از انتخاب های من از اصلاح طلبان است و مدیر اصولگرایی را برای پستی انتخاب نکردم.

استاندار فارس یادآور شد: اینگونه سخنان و شایعات به غیر از لطمه زدن به استان فارس چیزی به همراه نخواهد داشت و گروهی هم به دنبال رسیدن به چنین هدفی هستند.

احمدی با بیان اینکه عملکرد من در خصوص انتخاب مدیران شفاف است، گفت: لیست انتصاب های من مشخص است و همه مدیرانی را که انتخاب کردم دارای شناسنامه کاری هستند و از بهترین افراد انتخاب شدند.

وی افزود: در بحث انتصاب ها از خیلی استانها جلوتر هستیم و از همه مهمتر این است که انتخاب های درست انجام شده است.

استاندار فارس با بیان اینکه از اینکه بگویند من نیرو ندارم دروغ گفته اند تاکید کرد: تیم مدیریت استان خوب کار کرده و نمایندگان مجلس نیز بهترین همکاری را در راه توسعه استان دارند اما اجازه نمی دهم از اعتدال عبور کنیم.

وی یادآور شد: دلسوزان استان نیز اگر کسی را سراغ دارند معرفی کنند نه اینکه خود را به عنوان یک شاغول انتخاب قرار دهند.

احمدی ادامه داد: برخی هر اندازه که به آنها اصرار شد پست را قبول نکردند و اما برخی از افراد هم هستند که با هزاران واسطه به دنبال دریافت پست هستند که ما توانایی چنین کسانی را قبول نداریم.

نیروی سپاه تنها به درد جبهه نمی خورد

استاندار فارس با بیان اینکه گروهی به من فشار می آورند که فرماندار سپاهی انتخاب کردی، گفت: سپاه که تنها به درد جبهه، جنگ، جانبازی و شهادت نمی خورد بلکه باید از این نیروی بزرگ در کارهای مدیریتی نیز استفاده شود.

احمدی تاکید کرد: یکی از نیروهای پر قدرت سپاه به عنوان فرماندار کازرون معرفی شد از همه طرف سخنانی بیرون آمد که به چه دلیل یک نفر پاسدار را فرماندار کردند.

وی یادآور شد: به چه حقی من باید مانع حضور نیروهای تواند سپاه، ارتش و نیروی انتظامی بر پیکره دولت شوم در حالیکه وزیر کشور حکم می دهد و نمایندگان مردم نیز حمایت می کنند.

استاندار فارس تاکید کرد: از 29 فرماندار استان فارس یک نفر را از سپاه انتخاب کردیم و البته باید در انتخابهای خود نسبت به حضور افراد اصولگرا توجه بیشتری می کردم.

احمدی با اشاره به اینکه برخی از انتقادات عقلانی نیست، گفت: نظام تشخیص داده که این فرد به عنوان فرماندار شهرستان انتخاب شود و حکم بگیرید و دیگران نیز باید رعایت کنند.

وی یادآور شد: جرم این افراد رفتن به جبهه و جنگ و دفاع از کشور است یا اینکه جرم آنها جانباز شدن و از دست دادن سلامت است که نباید از آنها در کارهای مدیریتی استفاده شود.

استاندار فارس ادامه داد: نباید به اینگونه شایعات مردم را در برابر سپاه هی قرار داد که اگر روزی دشمنی جرات تجاوز به این کشور را پیدا کرد باز هم اینان هستند که برای دفاع از مرزها آماده می شوند نه افرادیکه صدها کیلومتر فرار خواهند کرد.

احمدی یادآور شد: همین آدم ها در محافلی می نشینند و از انتخاب من و یا حضور سپاه در شورای توسعه استان انتقاد می کنند در حالیکه هر زمان با مشکل مواجه شدیم از نیروی سپاه، ارتش و نیروی انتظامی کمک گرفتیم.

وی افزود: حضور سپاه برای نجات مردم از برف و رسیدگی به مناطق بحران زده لازم و خوب است اما نباید در سیستم مدیریت از آنها استفاده کنیم.

استاندار فارس با بیان اینکه مشکل بیکاری از چالش های اصلی استان فارس است، گفت: بیکاری و کم بود اشتغال در استان فارس فراوان است حال زمانیکه سپاه وارد فعالیت های اقتصاد مقاومتی شده به چه دلیل من باید مانع از این کار بزرگ شوم.

احمدی تصریح کرد: زمانیکه ما برای ایجاد اشتغال همه کاری را انجام می دهیم سپاه به عنوان یک عضو ثابت شورای توسعه و برنامه ریزی استان فارس پیشنهاد ایجاد 20 هزار شغل در یک سال را می دهد که من با تمام وجود از این کار استقبال می کنم.

برای جانبازان کم کاری کردم

استاندار فارس با بیان اینکه از حضوردر جمع جانبازان خجالت کشیدم، گفت: از اولین روزهایی که کار خود را شروع کردم تا به امروز تنها جانبازان هستند که هیچ توقعی از من نداشتند و من نیز به آنها کم توجه ای کردم.

وی یادآور شد: اخلاق را فراموش کردیم و امروز چنین شدیم که انتخاب یک پاسدار سخنان زیادی را به همراه می آورد در حالیکه صاحبان این انقلاب همین جانبازان بی توقع هستند که هیچکس از من دلیل کم توجه ای به این افراد را جویا نشد.

احمدی افزود: تنها خواسته جانبازان قطع نخاعی راه اندازی یک فرهنگسرا و مجموعه رفاهی بود که در نخواهد با نگاه های تحقیر آمیز برخی از افراد جامعه در یک مکان عمومی روبه رو شوند.

استاندار فارس، گفت: از جانبازان جنگ فاصله گرفتیم و هیچ سهمی به آنها نداریم در حالیکه اگر امروز ما هستیم به برکت حضور و رشادت های آنها بود.

شش نفر را برای مدیر کلی ارشاد معرفی کردم

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص عدم تغییر در مدیر کل ورزش و جوانان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد، گفت: تا این لحظه شش نفر را برای مدیر کلی ارشاد فارس معرفی کردم که هر کدام ازآنها به نوعی تایید نشده اند.

استاندار فارس یادآور شد: وقتی وزارتخانه تایید نمی کند کاری از من ساخته نیست زیرا معرفی و تغییر یک مدیر کل باید روال قانونی داشته باشد.

احمدی یادآور شد: در بحث مدیر کل ورزش و جوانان نیز تاکنون به طور مکتوب سه نفر را معرفی کردیم اما موافق نشده حال دیگر باید چه کاری انجام می دادم که نکردم.

وی تصریح کرد: در بحث مدیر کل میراث نیز انتخاب من خوب و شایسته بود اما نباید طی یک مدت اندک فعالیت های یک مدیر را زیر سئوال برد زیرا همه به طور حتم برای موفقیت تلاش کرده و می کنند.

استاندار فارس با بیان اینکه در این استان کار کردن مشکل است، گفت: امروز استان فارس با مشکل خشکسالی مواجه است و از طرفی اعتبارات نیز کم بود اما بهترین انتخاب های را داشتم و به خوبی نیز نتیجه گرفتم.

هیچکس برعلیه "عارف" شعار نداد

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص برخورد با سخنرانان و میهمانان حاضر در شیراز، گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ سخنرانی در استان فارس و شهر شیراز با مشکل مواجه نشده است.

احمدی افزود: حضور عارف در دانشگاه شیراز هیچ مشکلی نداشت بلکه با استقبال نیز مواجه شد و کسی هم بر علیه عارف شعار نداد.

وی با بیان اینکه تاکنون مشکلی در اجرای برنامه های سیاسی در استان فارس نداشتیم، گفت: یونسی در شیراز 24 برنامه اجرا کرد، عارف یک روز کامل در شیراز بود و... اما در بحث خانم ابتکار بحث تغییر محل برگزاری مطرح بود نه جلوگیری از سخنرانی که خود او نیز این مطلب را تایید می کند.

استاندار فارس با بیان اینکه نباید در مقابل سخنان گروه های مختلف ایستادگی کرد، گفت: ماهیت و ذات جامعه ما این است که هرکس اعتراضی دارد طبق قانون بیان کند نه اینکه اجازه صحبت کردن به دیگران هم ندهیم.

احمدی در پاسخ به این سخنان که حدود 15 نفر در تمامی جلسات مشغول برهم زدن نظم هستند، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده اینگونه حاشیه ها را برطرف خواهیم کرد زیرا باید شان مردم فارس حفظ شود.

ساخت هتل مخالفت برای حضور امام زمان(عج) نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص مخالفت با سرمایه گذاری در شیراز و ساخت مجتمع های تجاری، گفت: مگر اشکالی دارد که در شیراز 50 مجتمع تجاری ساخته شود یا اینکه مگر ساخت هتل با حضور امام زمان(عج) مخالفتی دارد.

استاندار فارس با بیان اینکه باید شیراز را برای توریست و گردشگر پر جاذبه کنیم، گفت: امروز باید به فکر توسعه و پیشرفت شیراز و استان فارس باشیم که برای رسیدن به این مهم نیز هیچ راهی به غیر از جذب سرمایه گذار نداریم.

احمدی یادآور شد: امروز هتل های شیراز تا زمان یک سال رزرو توریست است اما با مشکل هتل مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه ساخت دو برج 25 طبقه هیچگونه مشکل ترافیکی و یا امنیتی ندارد، گفت: هیچ باغی در این منطقه تخریب نمی شود بلکه مکانی برای رفاه حال مردم ایجاد خواهد شد که یک برج در اختیار شهرداری و به نفع شهر و برجی دیگر در اختیار سرمایه گذار است.

استاندار فارس ادامه داد: من باید در اینگونه خصوص اختیار داشته باشم زیرا زمانیکه خواستم از این شهر خارج شوم خود شما از من انتقاد می کنید که چرا برای توسعه و حضور سرمایه گذار کاری انجام نشد.

احمدی با اشاره به اینکه باید به فکر باغات قصردشت بود، گفت: هزار هکتار باغ قصردشت اگر مورد توجه قرار نگیرد خود صاحبان، آنها را خشک می کنند.

280هزار فارسی بیکار 300 هزار افغانی مشغول

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی از فعالیت های انجام شده در بحث توسعه و اشتغال استان فارس، گفت: برنامه ریزی مدون برای خارج کردن افاغنه داریم زیرا در حالیکه 280 هزار فارسی بیکار هستند 300 هزار افغانی در استان فارس کار می کنند.

وی تصریح کرد: به دنبال آمار سازی نیستیم اما در بحث شهر سلامت توانستیم یک هزار هکتار زمین را در اختیار سرمایه گذاری با رقم 500 میلیارد تومان قرار دهیم.

احمدی یادآور شد: در بحث ایجاد اشتغال کارخانه استیل البزر به شیراز خواهد آمد و زمینی برای سرمایه گذاری و اشتغال سه هزار نفر در اختیارش قرار دادیم.

استاندار فارس با اشاره به اینکه در بحث آبرسانی به شیراز و مناطق جنوب و شرق استان فارس نیز کار هایی انجام شده، گفت: آبرسانی خط دوم به شیراز با 300 میلیارد تومان در حال انجام است و همچنین انتقال آب خلیج فارس به مناطق جنوبی و شرقی استان فارس نیز دنبال کرده ایم.

وی تاکید کرد: مشکل کمبود آب از جمله مباحث استان فارس است که در این راستا دو هزار میلیارد تومان برای آب روستایی اعتبار گذاشته شده است.

احمدی ادامه داد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که باید به وضعیت راه های استان بیش از گذشته رسیدگی کرد زیرا امروز راه های فارس مطلوب نیست به همین دلیل برای راه ها و خطوط ریلی نیز بودجه های مختلفی را مد نظر قرار داده ایم.

استاندار فارس گفت: خوشبختانه حضور توریست در استان فارس 220 درصد رشد داشته که باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت پتروشیمی های استان فارس نیز گفت: پیمانکار اکثر این پتروشیمی ها قرارگاه خاتم الانبیا است که رایزنی های لازم را با آنها انجام شده است.