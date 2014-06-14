موانع ایفای نقش تشکلهای مردم نهاد در لرستان/ ظرفیتی که مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، تشکلهای مردم نهاد لرستان به رغم انجام فعالیتهای خودجوش موثر در بخشهای مختلف متاسفانه چندان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مورد توجه قرار نگرفته اند، موضوعی که به نظر می رسد باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

در این راستا نشست تخصصي هم انديشي سازمان هاي مردم نهاد استان لرستان ظهر امروز شنبه با حضور سید سعيد شاهرخي معاون سياسي ‌امنيتي استاندار لرستان، نادر قرباني مدير كل امور اجتماعي استانداري و مديران و اعضاي فعال تشكل ها و سازمان هاي مردم نهاد استان در سالن آمفی تئاتر استانداري لرستان برگزار شد.

68 تشكل مردم نهاد داراي مجوز از وزارت كشور در لرستان فعاليت دارند

دراين جلسه نادر قربانی مدير كل امور اجتماعي استانداري لرستان هدف از برگزاري اين نشست را ایجاد فضای اتفاق نظر، همدلي و همفكري مسئولان اجرایی و تشكل هاي مردمي در راستاي حل مشكلات جامعه برشمرد و عنوان كرد: در حال حاضر 68 تشكل مردم نهاد داراي مجوز از وزارت كشور در استان فعاليت دارند.

وی ادامه داد: همچنین تعداد هفت مجوز ديگر براي فعاليت هفت تشكل جديد در حال صدور است.

مدير كل امور اجتماعي استانداري لرستان افزود: وجود دو هزار و 540 هيئت مذهبي و ورزشي در استان در كنار اين تشكل ها فرصت و ظرفيت مناسبي را براي رفع مشكلات مردم ايجاد كرده است كه نيازمند تقویت و توجه ويژه مسئولان است.

قرباني با بيان اينكه دولت تدبير و اميد داراي رويكرد اقتصادي و عمراني مثبت و سازنده اي است تصريح كرد: دولت دهم در راستاي اين روحيه اقتصادي و عمراني استاندار لرستان را انتخاب كرده است و ما اميدواريم استاندار لرستان خارج از حاشيه سازي هاي صورت گرفته و به نحو احسن مشكلات و دغدغه هاي مردم را رفع كند.

وي اضافه كرد: تشکلهای مردم نهاد امروز اينجا جمع شده اند كه اعلام کنند نباید به آنها به عنوان یک تهدید نگاه کرد بلكه فرصتي براي اعتلاي جمهوري اسلامي ايران و بازوی تواناي دولت و مسئولين استان هستند.

تاسيس شبكه تشكل هاي اجتماعي يكي از مهمترين برنامه هاي دولت است

كارشناس مسئول سازمان هاي مردم نهاد اداره كل امور اجتماعي استانداري لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: سازمان هاي مردم نهاد تشکلهایی غير سياسي،‌ غیردولتي و عام المنفعه هستند كه از سوي افراد خيرخواه برای خدمت به هموطنان در عرصه هاي فرهنگي، ‌زيست محيطي و ورزش و جوانان فعالیت می کنند.

خنجری گفت: تلاش اين تشكل ها در راستای بررسي مشكلات،‌ پيگيري آسيب ها و رفع نواقص در این عرصه ها است.

وی تصريح كرد: تعامل و همكاري تشکلهای مردم نهاد با دستگاه هاي دولتي در راستاي رفع مشكلات و رسيدن به اهداف مد نظر دولت و ملت راه حل جلوگيري از بروز مشكلات مختلف در جامعه است.

خنجری در ادامه با بيان اينكه آيين نامه مصوب هئيت وزيران در رابطه با فعاليت هاي تشكل هاي مردم نهاد در سال 84 تصويب شده است گفت: نمايندگان تشكل ها و انجمن هاي مردم نهاد می توانند نظرات و پيشنهادات خود را در اختيار نمايندگان مجلس و استانداري قرار داده و از اين طريق حتي پيشنهادات خود را به صورت قانون درآورند و به گوش مسئولان بالادستي برسانند.

كارشناس مسئول سازمان هاي مردم نهاد اداره كل امور اجتماعي استانداري لرستان ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي، كمك به اجراي برنامه ها و پروژه هاي دولتي از طريق امضاي توافقنامه و تفاهم نامه، ‌ارائه گزارش عملكرد مالي و اجرايي به وزارت كشور، انعكاس قوانين و مقررات مورد نیاز جامعه از سطح پايين به بالا و ... را از مهمترين وظايف سازمان ها و تشكل ها مردم نهاد در راستاي عملكرد قانوني آنان در سطح كشور دانست.

خنجری تصريح كرد: تاسيس شبكه هاي تشكل هاي اجتماعي يكي از مهمترين برنامه هاي دولت است كه داشتن حداقل دو سال فعاليت در تشكل هاي مختلف و عمل به تكاليف مندرج در ماده 5 مهمترين شروط براي عضويت در اين شبكه ها است.

درخواست برای انتخاب قانوني دبير هماهنگي تشكل ها

توكل ساكت مدير عامل انجمن ياران سبز استان لرستان نیز در این جلسه با بيان اينكه انجمن ياران سبز در سال هاي اخير مورد حمايت و توجه ويژه جوانان قرار گرفته است از صدور بيش از 400 كارت عضويت در تشكل ياران سبز براي اعضاي اين تشكل خبر داد.

ساكت همچنين نداشتن شبكه تشكل هاي استاني، ‌عدم تقسيم بندي سمن ها به گروه هاي مختلف، نداشتن انسجام و هماهنگي بين تشكل هاي استانها، نداشتن شوراي هماهنگي قانوني، خود محوري و فعاليت فردي و عدم حضور فعال تشكل ها در جلسات متعدد را از مهمترين مشكلات پيش روي مجموعه تشكل ها مردم نهاد استاني برشمرد.

وی تصريح كرد: حمايت قانوني مسئولان از تشکلها،‌ احساس مسئوليت مديران در انجام وظايف و تعامل بيشتر با سمن ها و انتخاب قانوني دبير هماهنگي تشكل ها مهمترين اقداماتي است كه بايد در اسرع وقت و به منظور حل مشكلات كليدي تشكل ها انجام شود.

ساکت در ادامه سخنان خود اقدام نيروي انتظامي در ساماندهي پلیس كوهستان را گامي ارزشمند در راستاي حفاظت از جنگل هاي استان دانست و گفت: استقبال مردم در حفاظت از محيط زيست بسيار قابل توجه و ستودني است.

دریافت مالیات از تشکلهای مردم نهاد

عفت فلاح نماينده سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه آسيب هاي اجتماعي نيز در اين نشست با بيان اينكه مطرح كردن مشكلات بدون تلاش براي حل آنها مشكلي را حل نمي كند گفت: برگزاري اين جلسات بايد مصوباتي داشته باشد كه اعضا بتوانند پس از اتمام جلسه در صورت محقق نشدن مطالبات از طريق قانونی پيگيري كنند.

وي بزرگترين مسئله سازمان هاي مردم نهاد در حوزه اجتماعي را تامين منابع مالي دانست و بيان داشت: با وجود اينكه سازمان هاي مردم نهاد كار عام المنفعه و خيرخواهانه انجام مي دهند اما در پايان سال سازمان امور مالياتي مبلغي را عنوان ماليات از تشكل دريافت مي كند و اين درحالي است كه هيچ ارگاني حمايت مالي را از اين تشكل ها به عمل نمي آورد و همين موضوع سبب بروز مشكلات مالي براي سازمان هاي مردم نهاد مي شود.

وي ادامه داد: عدم شناخت سازمان هاي مردم نهاد از سوي مردم و مسئولان يكي ديگر از مشكلات موجود بر سر راه سازمان هاي مردم نهاد است كه مي بايست با برگزاري جلسات بين نمايندگان تشكل ها با ادارات و مردم این مشکل حل شود.

ضرورت برگزاري دوره هاي آموزشي برای تشكل های مردم نهاد

فلاح با بيان اينكه حوزه آسيب هاي اجتماعي حوزه وسيعي است كه فعاليت در آن همكاري همه ارگان ها و نهادهاي دولتي را مي طلبد گفت: شهرداري به عنوان يكي از ارگان هاي محوری بايد با طراحي فضا و دكوراسيون شهري در تقويت انگيزه و روحيه عمومي با تشكل هاي مردم نهاد همكاري كند.

فلاح همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي تشكل های مردم نهاد، برگزاري نشست هاي مستمر با استاندار،‌ شهردار و فرماندار با مصوبات مشخص،‌ در اختيار قرار دادن فضاي آموزشي،‌ شركت دادن سمن ها ‌در برنامه هاي استاني و توانمند سازي تشكل ها در راستاي حمايت از معتادان بهبود يافته را از مهمترين مطالبات تشكلهاي مردم نهاد در این حوزه برشمرد.

وي اضافه كرد: با توجه به ظرفيت فوق العاده سازمان هاي مردم نهاد ‌وجود اين سازمان ها در كشور مي تواند موجب ياري رساندن به دولت و رفع مشكلات مردم شود.