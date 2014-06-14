به گزارش خبرنگار مهر، پروین فرشچی ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان با حضور معاون رئیس جمهور اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار زیادی است و این استان میهمان چندین قرن صنایع صنعتی گوناگون است.
وی در ادامه بیان داشت: صنایع مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و دیگر صنایع در شهر زیبای بوشهر میهمان خوبی نبوده که امید داریم بتوانیم استراتژیهای بهتری برای محیط زیست دریایی داشته باشیم.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه توجه به صنعت نفت، توجه به دیگرصنایع را از یاد برده است ادامه داد: دولت تدبیر و امید به دنبال این است که از راههای دیگر و ظرفیتهای دیگری به دنبال توسعه اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه باید بتوانیم جایگاهمان را بهتر تدوین کنیم تصریح کرد: باید از ظرفیتها و قابلیتهای طبیعی استان بوشهر به بهترین نحو استفاده شود و استعدادهای موجود استان را شکوفا کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: راهاندازی مرکز کنترل و پایش زیست محیطی استان بوشهر از اقدامات بسیار مهم در بهبود وضعیت زیستمحیطی کشور است.
حسین دلشب اضافه کرد: کنترل آنلاین آلودگی هوا، فاضلابهای صنعتی و پایش هوای محیطی از مهمترین مزایای راهاندازی مرکز کنترل و پایش زیست محیطی استان بوشهر است.
