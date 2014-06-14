به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رییس جمهوری ضمن خوشامد گویی به آقایان محمد باقر قالیباف، محمد رضا عارف، محسن رضایی، غلامعلی حداد عادل، سعید جلیلی و محمد غرضی بر همراهی و همدلی همه نیروهای انقلاب برای پیشبرد اهداف نظام، تامین منافع کشور و خدمت به مردم به عنوان ولی نعمتان این مرز و بوم تاکید کرد.

در این دیدار که در فضایی صمیمی و آکنده از همدلی برگزار شد، نامزدهای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشست هایی، خواستار همکاری و هماهنگی نیروهای سیاسی پس از پایان هر انتخابات شدند.



نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، همچنین ضمن یادآوری رفاقت های پیشین به بیان خاطراتی از رقابت های انتخاباتی سال گذشته پرداختند.

در این نشست رییس جمهوری ضمن استماع نظرات و راهکارهای رقبای انتخاباتی خود در سال ۹۲ پیرامون مسایل کشور، برنامه‌های دولت در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را مطرح و تاکید کرد: دولت از توان همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی دلسوز نظام برای تحقق آرمان های مردم و انقلاب، استفاده خواهد کرد.

روحانی گفت: در ۲۴ خرداد سال گذشته شاهد برگزاری انتخاباتی بسیار مهم و شکوهمند بودیم و به تعبیر مقام معظم رهبری، مردم در این انتخابات حماسه سیاسی آفریدند و در واقع با حضور باشکوه خود در انتخابات به تمام بیگانگان که امید بسته بودند ملت ایران از نظام و انتخابات و صندوق‌های رای ناامید و دلسرد شوند، پاسخ قاطعی دادند.



رییس جمهوری افزود: مردم در این انتخابات نقش اول را ایفا کردند و مقام معظم رهبری با رهنمودهای خود نقش فوق‌العاده‌ای را در این ارتباط داشتند.



روحانی اضافه کرد: کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز نقش مهمی در تحقق حماسه سیاسی داشتند، چراکه سخنرانی کاندیداها و مناظره‌های آنان توانست شور و هیجان انتخاباتی در بین مردم ایجاد کند.



رییس جمهوری با بیان اینکه امروز روز جشن است و روز پیروزی ملت ایران و مسیری است که رهبری مشخص کرده است ،خاطر نشان کرد: در این پیروزی همه ملت ایران سهیم هستند و کاندیداهای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز سهم بالایی دارند.



روحانی گفت: در اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری با برگزاری این نشست، بار دیگر کنار همدیگر بودیم و توانستیم همدیگر را ببینیم و اگر روزی با یکدیگر رقابت می‌کردیم، امروز در کنار هم برای ملت و اهداف ملی هستیم. ما امروز همه هدف واحدی را دنبال می‌کنیم.



روحانی افزود: این نشست در واقع فرصتی بود که دوستان نقطه نظراتی را که در مورد مسائل کشور دارند، بیان کنند و مورد مشورت قرار گیرد. البته ما بسیاری از دوستان را در جاهای مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌بینیم و از نظرات آنها استفاده می‌کنیم.



رییس جمهور ادامه داد: این نشست حضوری بسیار خوب ونمادی از همدلی و وحدت برای پیگیری منافع ملی بود.

در این دیدار که با عنوان «همیشه در کنار هم هستیم» برگزار شد، پس از اقامه نماز ظهر و عصر ضیافت نهار به میزبانی رییس‌جمهور برگزار شد.

علی اکبر ولایتی از کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری به دلیل مأموریت خارجی در این دیدار حضور نداشت.