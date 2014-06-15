به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گاردین، لوری مور و ای‌لی کندی استادان داستان کوتاه، در سالی که برای این ژانر بسیار درخشان بوده است، به فهرست نهایی نامزدهای دریافت گرانبهاترین جایزه دنیا برای مجموعه داستان کوتاه راه يافتند.

بعد از اینکه لیدیا دیویس تابستان گذشته برنده جایزه بین‌المللی من بوکر شد، آلیس مونرو جایزه نوبل را به خانه برد و جورج ساندرز هم برنده فولیو شد، پاتریک کاتر مدیر جایزه 25 هزار یورویی فرانک او کانر فهرست نهایی نامزدهای امسال را یکی از قوی ترین فهرست‌ها در سالیان اخیر نامید. لوری مور آمریکایی برای مجموعه «Bark» که جستجویی در گذر زمان است و کندی نیز برای «تمام خشم» نامزد دریافت این جایزه شده اند.

مور و کندی در مقابل دو نویسنده تازه کار که اولین آثار خود را منتشر کرده اند قرار گرفتند: فیل کلی سرباز سابق نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا که برای نوشتن مجموعه «استقرار مجدد» که داستانش در عراق و افغانستان به وقوع می پیوندد نامزد شده، و همچنین اثر «پوست های جوان» نوشته کالین بارت نویسنده ایرلندی، که در گوشه ای خیالی از ایرلند به وقوع می‌پیوندد.

لیست نامزدهای دریافت جایزه فرانک او کانر با قرار گرفتن دو نویسنده آمریکایی دیگر کامل می شود: لارا ون دن برگ، که برای نوشتن دومین کتابش با عنوان «جزیره جوانی» انتخاب شده، و بن مارکوس که مجموعه «ترک دریا» را نوشته است. استوارت کلی در نقدی که از اثر مارکوس در گاردین نوشته بود او را یکی از خارق العاده ترین و آشفته کننده ترین نویسندگان نسل خود نامید.

مانوئل گونزالس رمان نویس آمریکایی و یکی از اعضای هیات داوران این جوایز گفت که برای رسیدن به 6 نامزد نهایی باید تعداد بی‌شماري از داستان‌های متفاوت را می‌خواند. وی می‌گوید از این تجربه به این نتیجه رسید که قالب داستان کوتاه هنوز هم یکی از چالش برانگیزترین قالب هاست، اما وقتی که در دستان کسی قرار بگیرد که محدودیت ها و مرزهای آن را می شناسد، می تواند فوق العاده و پر از احساسات باشد.

او همچنین گفت: چیزی که درباره داستان کوتاه خیلی جالب است این است که مدت زیادی هیچ کس در دنیا به آن اهمیت زیادی نمی‌داد و در این دوران بود که نویسندگان آزادی‌های بسیاری در نوشتن آن به خود دادند، جزییاتش را جدا کردند و زیر و رویش کردند، امتحان کردند که ببینند چه کارهایی می‌توانند با آن انجام دهند و حال داستان کوتاه بازگشته است و ما خوانندگان می‌توانیم از آن لذت ببریم.

جایزه فرانک او کانر که تا به حال به بزرگانی مانند هاروکی موراکامی و ادنا او براین تعلق گرفته شده است، اوایل ماه جولای برنده خود را اعلام می کند.