تربیت پژوهشگر محیط زیست در دستور کار است/ ایجاد شبکه پژوهشگران دوستدار محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید راشدی در نشست شورای اداری استان با حضور معاون رئیس جمهور اظهار داشت: اظهار داشت: پژوهشها باید به سمت پژوهشهای عمل گرایانه، اجرایی و کاربردی بروند.
وی اضافه کرد: باید تربیت پژوهشگر محیط زیست، ایجاد شبکه پژوهشگران دوستدار محیط زیست را در دستور کار قرار داده و راه اندازی پژوهشکده سازمان حفاظت محیط نیز که در شرف انجام است بر اهمیت این مسئله می افزاید.
مدیرکل پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برقراری صنعت با دانشگاه راههای افزایش تحقیق و پژوهش است افزود: تجاری سازی اختراعات و ابتکارات محققان از جمله دستاوردهای پژوهشی حفاظت محیط زیست است.
ارزیابی اختراعات و نوآوریها در حوزه محیط زیست
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: دفتر پژوهش و توسعه فناوری سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ارزیابی اختراعات و نوآوریها در حوزه محیط زیست تعیین شده است.
راشدی تصریح کرد: انجام پژوهشهای کاربردی و شناسایی پروژه بر اساس پایان نامهها به منظور تجاری سازی است.
مدیرکل پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در این خصوص و به ویژه با توجه به مفاد تفاهم نامه با معاونت علمی و فنآوری از برنامههای این سازمان بوده که همچنین کمیسیونی نیز در این خصوص راه اندازی شده است.
