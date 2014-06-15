کوچکترین شطرنج ساخته شده کشور به نفع کودکان یتیم به مزایده گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، کوچکترین شطرنج ساخته شده از سوی هنرمند جوان کردستانی در راستای حمایت از کودکان یتیم و بی سرپرست به مزایده گذاشته شد.

مختار احمدی، هنرمند 22 ساله سنندجی که شش سال است در کارگاه خراطی خود در حومه سنندج مشغول به کار است، در اقدامی جالب این شطرنج را در مدت زمان دو ماه ساخت و در حرکتی خیرخواهانه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، دست ساخته خود را به نفع کودکان یتیم تحت پوشش موسسه خیریه به مزایده گذاشت.

این هنرمند جوان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: انتظار می رود با تلاش بیشتر بتوانم رکود جهانی کوچکترین شطرنج جهان که در حال حاضر متعلق به یک هندی است، به دست آورد.

وی درباره شکل گرفتن ایده ساخت کوچکترین شطرنج در مقیاس میلیمتری گفت: در ابتدا با تمرین زیاد توانستم نمونه مهره های در مقیاس نزدیک به میلیمتر تولید کنم ولی بعدها با نظر و حمایت های مدیرفروشگاه اینترنتی کوردکالا که واقعا حامی دلسوزی برای ما هستند، ترغیب شدم که پنج برابر کوچکتر و در مقیاس میلیمتر مهره ها را تولید کنم.

احمدی درباره رکود جهانی کوچکترین شطرنج جهان گفت: با تحقیقاتی که انجام دادیم متوجه شدیم که مهره های کوچکترین شطرنج جهان در مقیاس میکرون ساخته شده و فقط اندازه صفحه آن 5 میلیمتر است که رسیدن به این حد از کوچکی با هنر خراطی با دست و با چشم غیرمسلح کاری سخت می توان گفت غیرممکن است ولی با این وصف در آینده تلاش خواهم کرد که رکود جهانی را هم به دست آورم.

این هنرمند خوش ذوق کردستانی درباره مشخصات فنی اثر خود گفت: برای تولید این اثر از چوب گلابی سفید و قرمز استفاده شده و کاملا دست ساخت و با چشم غیرمسلح ساخته شده است. ارتفاع بلندترین مهره آن 14 میلیمتر و کوچکترین 5 میلیمتر و قطر تمامی مهره ها 3 میلیمتر است. صفحه شطرنج هم از خانه های 5 میلیمتری تشکیل شده و اندازه کل صفحه 4×4 سانتی متر است. برای زیبای بیشتر کار با استفاده از مواد کلر و نیم پلی استر رنگ آمیزی شده و باتوجه به سایز بسیار کوچک آن و احتمال ضربه، در یک محفظه پلکسی قرارداده شده است.

مدیرفروشگاه اینترنتی کوردکالا به عنوان حامی این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت اجرایی کردن این طرح در استان کردستان گفت: معتقدم که با بهره گیری از تجربیات اساتید خراطی و نیز پرورش ذوق و استعداد فردی می توان با انجام چنین کارهای، نگاه عموم جامعه را به دست ساخته های فراموش شده همچون صنعت خراطی دوباره احیا کرد.

احمدی با اظهار تاسف از عدم حمایت های لازم از صنایع دستی کردستان، این هنر را یک صنعت کاربردی نه تنها تزئینی توصیف کرد و گفت: در صورت حمایت مسئولین و توسعه بازار این صنعت بخصوص در بخش محصولات متنوع مورد استفاده خانگی، می توان در کوتاه مدت زمینه اشتغالزایی خوبی برای جوانان جویای کار مهیا کرد.

رحیم سیدزاده که از بنیانگذاران یکی از موسسات خیریه کردستان است، در رابطه با اقدام خیرخواهانه این هنرمند گفت: صنایع دستی در بیشتر کشورها حتی توسعه یافته توانسته جایگاه خوبی در زمینه اشتغال و در نتیجه کمک به رفع فقر بردارد که نمونه آن را می توان به صورت عینی در هند مشاهده کرد ولی در کشورمان هرچند کارهای در این زمینه به خصوص مشاغل خانگی درجریان است اما هنوز به صورت محسوس تاثیر صنایع دستی بر رفع فقر و ایجاد اشتغال پایدار قابل مشاهده نیست. به همین دلیل با پیشنهاد به این هنرمندجوان و اشتیاق وی، تصمیم برآن شد برای توجه بیشتر به مقوله رابطه صنایع دستی و فقرزدایی، این اثر به مزایده گذاشته شود و عواید حاصل از فروش آن به کودکان یتیم تحت پوشش موسسه خیریه هیوای ژیان اهدا شود.

علاقه مندان به شرکت در مزایده کوچکترین شطرنج ایران می توانند تا چهارم تیرماه به غرفه موسسه هیوای ژیان در نمایشگاه هفته صنایع دستی در پارک کودک سنندج یا به سایت این موسسه به آدرس hiway-zheyan.com مراجعه کنند.

همچنین اولین پیشنهاد برای خرید این صنایع دستی با مبلغ 10 میلیون تومان از سوی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ارائه شده است.