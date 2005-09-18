مركز تحقيقات و فناوري اطلاعات عصر نوين جهاني در اعتلاي نظام علمي كشور تلاش مي كند

سعيد شاهدي پور در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود : از حدود 30 ماه پيش ايده ايجاد چنين مركزي به وجود آمد و موضوع با دكتر توكلي و اميرمقدم به عنوان افرادي دانشگاهي در ميان گذاشته شد.

وي افزود : با همفكري بسياري از افراد دانشگاهي و علمي كشور، ايده ايجاد اين مركز علمي با هدف خدمت رساني به مردم و تلاش براي اعتلاي نظام علمي كشور عملي شد.

شاهدي پور گفت : از دو سال پيش با حضور دكتر احمدي نژاد به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه كار اجرايي و تحقيقاتي اين مركز آغاز شد و در شهريور 1383 پس از جمع بندي مسائل براي درخواست مجوز از وزارت علوم اقدام شد.

مدير عامل مركز تحقيقات و فناوري اطلاعات عصر نوين جهاني افزود : وزارت علوم نيز در هجدهم اسفند سال گذشته با ايجاد اين مركز موافقت كرد و ايجاد دو گروه پژوهشي نگرش فناوري اطلاعات كاربرد در علوم مختلف و نگرش فناوري اطلاعات كاربرد در مطالعات استراتژيك به تصويب نهايي رسيد و در 23 اسفند ماه سال گذشته به ثبت رسيد.

وي يادآور شد : مركز تحقيقات و فناوري اطلاعات عصر نوين جهاني كانون تفكري است كه با حضور جمعي از دانشگاهيان و عوامل اجرايي تشكيل شده است و تنها اهداف علمي را مدنظر قرار داده است. اين مركز كاملا غيردولتي و غيرانتفاعي است و هيچگونه كمكي از سوي دولت به اين مركز نشده و نخواهد شد.

وي با اشاره به اينكه اين مركز تنها در جهت اعتلاي اهداف علمي و پژوهشي و فناوري كشور گام برمي دارد، افزود : اين مركز قبل از انتخاب دكتر احمدي نژاد به سمت رياست جمهوري ايجاد شده و هيچگونه اقدام سياسي و تبليغاتي در زمان انتخابات صورت نداده است.

شاهدي پور اضافه كرد : حضور دكتر احمدي نژاد در اين مركز فقط به دليل شخصيت دانشگاهي وي است. همانگونه كه با نگاهي اجمالي به ديگر افراد هيئت موسس مي توان به دانشگاهي بودن هيئت موسس اين مركز پي برد.