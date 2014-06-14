۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۱۸

دومین مرکز پایش زیست محیطی کشور در بوشهر راه‌اندازی شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: دومین مرکز کنترل و پایش زیست محیطی کشور با حضور معاون رئیس جمهور در بوشهر راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ظهر شنبه در راه‌اندازی مرکز کنترل و پایش زیست محیطی استان بوشهر اظهار داشت: راه‌اندازی این مرکز نقش بسیار مهمی در کنترل و نظارت بر مسائل زیست‌محیطی دارد.

حسین دلشب به برخی مزایای راه اندازی این مرکز اشاره کرد و بیان داشت: رصد آنلاین آلودگی هوا یکی از وظایف مهم مرکز کنترل و پایش زیست محیطی استان بوشهر است.

وی با اشاره به پیگیری فاضلاب‌های صنعتی و پایش هوای محیطی در این مرکز، خاطرنشان ساخت: سنجش هوا و آلودگی زیست محیطی مناطقی از جمله بوشهر، گناوه، عسلویه وکنگان نیز در این مرکز انجام می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر تصریح کرد: مرکز کنترل و پایش زیست محیطی بوشهر پس از مشهد دومین مرکز پایش زیست محیطی کشور است که میزان آلایندگی‌های مناطق مختلف را محاسبه می‌کند.

وی ادامه داد: برای ایجاد و راه‌اندازی مرکز کنترل و پایش زیست محیطی بوشهر یک‌ میلیارد و 300 میلیون ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

دلشب از نصب دوربین‌های سنجش آلودگی هوا در 9 شرکت‌ گازی در عسلویه خبر داد و بیان داشت: دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا تا پایان امسال در 50 شرکت مستقر در میدان گازی پارس جنوبی نصب می‌شود.

