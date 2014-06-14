طرح های جامع شهری در آذربایجان غربی باید واقع بینانه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری بعد از ظهر شنبه ر بررسی کلیات طرح جامع شهرمیاندوآب در جلسه کارگروه تخصصی امورزیربنایی و شهرسازی اظهارداشت: طرح های جامع شهری دربرگیرنده خطوط کلي توسعه شهرو طرح های توسعه ای پایین دستی هستند که برای کاهش مشکلات مدیران در برنامه ریزی های توسعه شهر باید واقع بینانه طراحی شوند.

وی ادامه داد: طرح های جامع شهری به عنوان راهنمای مدیران خط مشی کلی سیاست های توسعه شهری را تعیین می کنند و کم توجهی به برخی از مباحث و مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در آینده مدیریت شهری و مسئولان را با معضلات متعددی نظیر گسترش سکونتگاههای غیر رسمی و خدمات رسانی به این مناطق مواجه می سازد.

بهادری با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهر میاندوآب اظهار داشت: شهر میاندوآب در مسیر اتصال استانهای غرب و شمالغرب قرار گرفته و در بخش تجاری، بازرگانی و خدماتی دارای ویژگی های قابل توجهی است که با برنامه ریزی و تعیین رویکردهای توسعه ای می تواند در سالهای آتی به جایگاه واقعی خود درعرصه تولید و اقتصاد ملی دست یابد.

در ادامه این جلسه مقررشد مشاور طرح جامع شهری میاندوآب پس از تکمیل اطلاعات طرح جهت تصویب در این کارگروه طرح شود.

در چهل و هشتمين جلسه كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي استان كه با حضور معاون امورعمراني استاندار، مديركل راه و شهرسازي استان و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي برگزار شد با صدور مجوز سه مورد احداث بنا و تاسيسات موافقت شد.

اعضاي اين جلسه پس از بحث و بررسي و مطرح شدن شش درخواست، سه مورد را از جمله احداث بنا و تاسيسات طر ح گلخانه در اراضي روستاي اوصالو اروميه، درخواست تعيين كاربري و صدور مجوز احداث بنا و تاسيسات طرح مجتمع تجاري در اراضي روستاي قره حسنلوي شهرستان اروميه را حائز شرايط دانسته و با صدور مجوز مطابق با آيين نامه هاي مربوطه موافقت كردند.