برنامه سازان موفق شبکه استانی دنا تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که بعدازظهر شنبه با حضور نماینده بویراحمد و دنا در مجلس در صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، از برگزیدگان هجدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانی تقدیر به عمل آمد.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس در این مراسم گفت: این استان در گذشته ناشناخته بود به طوری که بسیاری از مسئولین کشوری نامه های مربوط به کهگیلویه و بویراحمد را اشتباها به دیگر استانها می فرستادند.

غلام محمد زارعی با اشاره به نقش رسانه در معرفی استان، افزود: هم اکنون این استان به خوبی در کشور معرفی شده است و باید در این زمینه تلاشها استمرار یابد.

وی کسب موفقیت های هنرمندان این استان در جشنواره تولیدات مراکز استانی را کاری مهم عنوان کرد و بیان داشت: این مسئله نشان داد که استان از استعدادهای هنری زیادی برخوردار است.

زارعی بیان داشت: باید بستر های لازم برای استمرار درخشش این هنرمندان در جشنواره های آتی فراهم شود.

وی عنوان کرد: در سایه آثار فاخر تولید شده و موفقیت های شبکه استانی دنا می توان ظریتهای کم نظیر این استان را به جهان معرفی کرد.

زارعی تصریح کرد: شبکه استانی دنا هم اکنون مورد توجه مخاطبان قرار دارد و همه باید برای پویایی آن تلاش کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای استان نیز در این مراسم گفت: کسب 11جایزه برتر و سه تقدیر در هجدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانی برای اولین بار روی داده است.

یوسف افشار نیا افزود: مستندسازان این مرکز با کسب شش رتبه برتر بیشترین تعداد جوایز را در این جشنواره از آن خود کردند.

وی اظهار داشت: سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جشنواره توانست تندیس برتر در ساختار مستند در بین مراکز استانی صدا و سیمای کشور را کسب کند.

افشار نیا به کسب سه عنوان برتر و چهار تقدیر توسط بخش خبر در این جشنواره اشاره کرد و گفت: کسب جایزه مجموعه خبری برتر نشان از توانمندی حوزه خبر این استان دارد.

وی بیان داشت: در بخش رادیو هم دو عنوان برتر به برنامه سازان استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در پایان این مراسم از هنرمندان برتر شبکه دنا در جشنواره تولیدات مراکز استان از سوی نماینده بویراحمد و دنا در مجلس با اهدای لوح سپاس، تقدیر به عمل آمد.