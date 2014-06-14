پروژه راه ماسوله به ماجولان پس از 15 سال توقف از سرگرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری عصر شنبه در نشست خبری به اصحاب رسانه و مطبوعات افزود: نمایندگان گیلان به رغم داشتن سلیقه ها و تفکرات سیاسی مختلف خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی از یک شانیت بالایی به لحاظ حضور، بروز، موضع گیری در طرح ها و لوایح، صحن علنی و کمیسیون ها برخوردار بوده بنابراین می طلبد از ظرفیت هر 13 نماینده مردم در راستای توسعه همه جانبه استان بیشتر بهره گیری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه کشاورزی پایه اقتصاد گیلان را تشکیل می دهد، اظهار داشت: مردم این استان زیبایی شمالی مفتخر به تامین بخش زیادی از غذایی مردم ایران هستند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم تمامی کم مهری ها و بی توجهی ها که به بخش کشاورزی استان می شود به لطف خدا مردم گیلان در بخش های مختلف تولید از قبیل تولید گوشت سفید، گوشت قرمز، ماهیان سردآبی و گرم آبی، چای، مرکبات، زیتون، بادام زمینی، مرغ مادر، مرغ اجداد، فندق و سایر موارد در کشور حرف زیادی برای گفتن دارند.

وی افزود: گیلان در تولید برنج مقام دوم، چای مقام اول، مرکبات مقام پنجم، زیتون مقام سوم، فندق مقام اول، بادام زمینی مقام اول، مرغ گوشتی مقام سوم، مرغ مادر مقام سوم و مرغ اجداد مقام دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

عاشوری تاکید کرد: گیلان در بخش کشاورزی ظرفیت های مثبت و خوبی دارد از اینرو می طلبد این ظرفیت ها در بحث اشتغال و اقتصاد استان هدایت شود.

وی اذعان داشت: هنر مسئولان استان باید در راستای شکوفایی و تقویت زمینه ها و استعدادهای که در استان وجود دارد، باشد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: در بخش کشاورزی، دام و طیور هر چقدر و با هر میزانی سرمایه گذاری در استان انجام شود قابل دفاع و توجیه اقتصادی دارد.

وی در ادامه از آسفالت 47 راه مواصلاتی و دو پل در شهرستان های فومن و شفت خبر داد و افزود: توسعه و ارتقای کیفی راه ها از زیر ساخت های مهم در هر منطقه است.

عاشوری همچنین از بهره برداری دو پل (پل ورودی جاده سراوان به شهر شفت و پل بداب شفت ) که برای مردم مشکل آفرین بود، اشاره کرد و اظهارداشت: پل ورودی جاده سراوان به شهر شفت با 1.5 میلیارد تومان سرمایه گذاری و پل بداب شفت با 300 تا 400 میلیون تومان تعریض و به بهره برداری رسید.

وی با تصریح اینکه امسال 10 میلیارد تومان اعتبار برای احداث پل ورودی شهر فومن اختصاص یافته است، بیان داشت: طی سال جاری ورودی و خروجی زیرگذر و روگذر این پل به بهره برداری می رسد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی از آغاز دوباره عملیات اجرایی پروژه راه ماسوله به ماجولان پس از 15 سال توقف در ساخت اشاره کرد و افزود: جاده ماسوله به ماجولان یک راه بین استانی است.

وی در ادامه اعتبار امسال این پروژه را پنج میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: با آسفالت 10 کیلومتر این مسیر طی سال 93 و 94 هر سال پنج کیلومتر، فومن به شهرستان خلخال استان اردبیل متصل می شود.