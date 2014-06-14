تسهیلات قرض الحسنه به شرکتهای دانش بنیان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری عصر شنبه در بازدید از دانشگاه صنعتی نوشیروانی و بنیاد علمی حریری بابل اظهار داشت: در راستای حمایت از پژوهشگران ، به کلیه شرکت های کوچک دانش بنیان در آغاز کار تا سقف 300 میلیون تومان وام قرض الحسنه تعلق می گیرد.

وی با اشاره به اینکه پژوهشها ودستآوردهای علمی دانشگاهها باید منجر به رفع مشکلات استان شود گفت: هیچ محدودیتی از لحاظ تزریق اعتبارات برای پژوهشگرانی که در صدد تجاری سازی دانش و محصولات خود هستند نداریم.

این مسئول متذکر شد: سیاست کلان بر این مبنا تاکید دارد که هر استانی باید پژوهش و تحقیقاتی ارائه دهد که منجر به رفع مشکلات استان خود شود لذا انتظار می رود استان مازندران با داشتن دانشگاه صنعتی مشکلی در خصوص زباله و زیست محیطی نداشته باشد.



معاون علم و فنآوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه مهم ترین حوزه فعالیت بنیاد نخبگان در راستای توانمند سازی متمرکز است گفت: بنیاد نخبگان مازندران یکی از بزرگترین بنیادهای نخبگان کشور است که از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است.



وی اظهار داشت: بنیاد نخبگان درصدد است در حوزه توانمندسازی آموزش هایی ارائه دهد تا نخبگان را به اینده امیدوارترکرده و با ایجاد زمینه مناسب برای اشتغال این افراد این باور را در آنها ایجاد کند که آینده آنها در استان رقم خواهد کرد.



ستاری با اشاره به اینکه هر اثری که دو بارموفق به اخذ رتبه در جشنواره کشوری شود می تواند از تسهیلات بنیاد نخبگان برای تجاری سازی محصول خود استفاده کند خاطر نشان کرد: هرچه ارتباط این نخبگان با بنیاد نخبگان بیشتر باشد از تسهیلات مناسب تری بهره می برند.



وی با اشاره به اینکه مازندران فاقد صندوق تسهیلات است عنوان کرد : در صورت تمایل به اخذ مجوزصندوق تسهیلات با آنها همکاری لازم خواهد شد اما تا زمان اخذ آن می توانیم صندوق را در پردیس مستقر کرده تا اعضا هیئت علمی برای طرح های تجاری سازی از تسهیلات آن بهره مند شوند.



وی با اشاره به اینکه باید مشکل فرهنگی دانشگاه حل شود اظهارداشت: اعضا هیئت علمی که با بیرون قرارداد دارند در معرض تهمت واقع می شوند در حالی که این اعضا تاج سر ما بوده و باید مورد حمایت دانشگاه قرار گیرند تا دانشگاه به فناوری مورد نظر دست یابد ،این افراد باید الگو شوند چون منبع درآمد دانشگاه بوده و بودجه را وارد دانشگاه می کنند تا در زیرساختها وتوسعه دانش سرمایه گذاری شود.

