1.5 میلیارد تومان به پروژه مجتمع فرهنگی و هنری آستارا اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شفقی عصر شنبه در بازدید از این پروژه فرهنگی افزود: پروژه مزبور از سال 1377 شروع و هم اکنون 75 درصد پیشرفت کار دارد.

وی همچنین با بیان اینکه امسال 1.5 میلیارد تومان از محل ماده ( 22) به این پروژه اختصاص یافته است، اظهارداشت: با این میزان اعتبار سالن اجتماعات 800 نفری، سیستم صوتی و تصویری و تجهیز سن این سالن امسال به بهره برداری می رسد.

فرماندار آستارا گفت: این شهرستان در رشته های مختلف ورزشی حرف زیادی برای گفتن دارد بنابراین برای تقویت ورزش باید امکانات و زیر ساخت ها در منطقه توسعه یابد.

وی در ادامه از وجود چهار هزار و 400 نفر ورزشکار سازمان یافته در آستارا خبر داد و افزود: این تعداد هفت درصد جمعیت این شهرستان را شامل می شود.

شفقی با تصریح اینکه 30 هیئت ورزشی فعال در آستارا وجود دارد، اظهارداشت: این شهرستان در ورزش های کشتی، والیبال، فوتبال، شنا، هندبال ، تکواندو و کاراته همواره حرف برای گفتن دارد.

وی همچنین سرانه ورزشی در اختیار اداره ورزش و جوانان آستارا را 39 صدم متر مربع دانست و گفت: با احتساب امکانات ورزشی سایر دستگاه این سرانه به 59 صدم متر مربع می رسد.

فرماندار آستارا با بیان اینکه احداث استخر سرپوشیده این شهرستان از سال 1386 آغاز شده است، افزود: این پروژه با هزار و 57 متر مربع مساحت هم اکنون 19 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون پروژه های که زیر 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

شفقی بیان داشت: پروژه استخر سرپوشیده با داشتن 19 درصد پیشرفت فیزیکی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد: امسال 500 میلیون تومان اعتبار از محل ماده ( 22 ) نمایندگان به این پروژه اختصاص یافته است.