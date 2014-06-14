تاثیرگذاری رسانه های برون مرزی ایران حکایت از پیروزی در جنگ رسانه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بازوند ظهر شنبه در مراسم معارفه مدیر جدید رادیو بروجرد اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری ایران، سردمداران غرب به دنبال راه حلی بودند که بتوانند از گسترش اسلام ناب که خواسته انقلاب اسلامی بود جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه امروز دشمنان به دنبال کمرنک کردن جایگاه ولایت فقیه از چهره نظام هستند، افزود: طی یک مهندسی معکوس از سوی نظریه پردازان غربی دشمنان ابتدا می خواهند بر روی ولایت فقیه خط بطلان بکشنند و بعد دیگر اصول دینی از جمله فرهنگ عاشورا و غدیر را مورد هجمه خود قرار دهند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان تصریح کرد: نظریه پردازان غربی با مطرح کردن این موضوعات سعی دارند مطابق اندیشه های خود با پیگیری موضوع شیعه هراسی، تفکر ضد شیعی را در جهان توسعه دهند.

بازوند با بیان این مطلب افزود: امروز دشمنان از طریق رسانه ها و کانالهای تلویزیونی می خواهند شیعه هراسی و بطلان تفکر شیعه را در جهان پیگیری کنند.

وی با اشاره به فعالیتهای گروهک تروریستی داعش ادامه داد: اگر امروز گروهک تروریستی داعش متولد می شود و محور مقاومت را نشانه می رود دنباله رو همین استراتژی غرب است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان بیان داشت: برخلاف همه تلاشهای دشمنان، آنچه مشهود بوده این است که ایران و خط مقاومت در این جنگ خانمانسوز نیز پیروز میدان خواهد بود.

وی با تاکید بر نقش رسانه ها در تحولات جهانی گفت: امروزه رسانه ها نقش بی بدیلی در عرصه های جهانی دارند به طوریکه قدرتهای مختلف برای در اختیار گرفتن افکارعمومی دنیا از رسانه ها استفاده می کنند.

بازوند با بیان این مطلب تصریح کرد: امروزه اهمیت رسانه ها به نحوی است که تمامی تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... روی دست آنها می چرخد.

وی ادامه داد: تاثیر رسانه ها تا آنجا اهمیت دارد که در جنگهای فلسطین و غزه، رسانه ها به ویژه رسانه های و شبکه های برون مرزی ایران توانستند با انعکاس واقعیات افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند به گونه ای که در حال حاضر شاهد خیزش همه مردم علیه استکبار به نشانه دفاع از مردم مظلوم فلسطین هستیم.

بازوند با بیان اینکه بخشی از پیروزی مردم فلسطین و غزه حاصل کار رسانه ها بود، اظهارداشت: امروز دشمن در صدد قطع پخش رسانه های ایران و لغو کردن قراردادهای ماهواره ای کشورمان است که این نشان دهنده پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه جنگ رسانه ای است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان افزود: امروزه قدرتهای بزرگ برای تسلط بر افکار عمومی تلاش می کنند رسانه ها را در اختیار داشته باشند.

وی با بیان اینکه اهمیت رسانه ها در دنیا بسیار بالا است، تصریح کرد: رادیو گرچه رقبای سرسختی دارد اما همچنان به عنوان مهمترین رسانه توانسته شنوندگان خود را پیدا کند.

بازوند تصریح کرد: می توانیم از این ابزار رسانه ای در راستای اطلاع رسانی مطلوب و مایه ترقی شهر و روستاها استفاده کنیم.

وی افزود: برای اینکه رادیو و رسانه خروجی خوبی داشته باشد به یک ورودی صحیح، علمی و کارشناسی شده نیاز دارد و در این راستا باید به رادیو بروجرد کمک شود تا بتوانیم پیام را به درستی به دست مصرف کنده که همان همشهریان هستند برساند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان یادآور شد: باید تلاش شود با توزیع عادلانه اعتبارات در همه مناطق استان لرستان به رشد، توسعه و پیشرفت همه جانبه برسیم.

وی عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم سهم استان را از اعتبارات ملی بگیریم به وحدت، همفکری و همدلی در حوزه های مختلف نیاز داریم.