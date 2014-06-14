حمایت از تولید داخلی باعث کاهش کالای قاچاق در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر شنبه در نشست تخصصی مبارزه با قاچاق کالای شمالغرب کشور در زنجان افزود: پدیده شوم قاچاق و اثرات آن در حوزه های اجتماعی، قرهنگی و اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.

وی اظهار داشت: همانطور که سرقت در جامعه معضل اجتماعی بزرگی است قاچاق کالا هم علاوه بر اینکه به اقتصاد جامعه ضربه می زند اثرات مخرب فرهنگی هم دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: پدیده شوم قاچاق کالا عقبه استکبار است تا با این کار به نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنند و این را تداعی کنند که ایران تدوامی ندارد.

سردار صالحی تاکید کرد: قاچاق کالا باعث ایجاد بیکاری در جامعه شده و جوانان را از تحصیل باز می دارد و ناهنجاری های اجتماعی در جامعه را تشدید می کند.

وی افزود: حمایت از تولیدات داخلی باعث ایجاد اشتغال پایدار در جامعه می شود و جلوی ورود کالای قاچاق را می گیرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: سرمایه گذاران با ایجاد اشتغال پایدار در جامعه به اقتصاد جامعه می کنند بنابراین باید قدر این سرمایه گذاران را بدانیم چرا که با این کار خود کمک بسیار شایانی به نیروی انتظامی می کنند.

سردار صالحی یاد آورشد: سرمایه گذاران با سرمایه گذاری خوددر برقراری امنیت اجتماعی بسیار دخیل هستند.

وی به برگزاری این نشست اشاره کرد و افزود: این نشست در استانهای غربی ایلام، آذر بایجان غربی، شرقی ، قزوین و کردستان برگزار شده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: برگزاری این نشست ها یک اقدام مهم ناجا است که در پیشگیری از کالای قاچاق بسیار موثر است.

سردار صالحی افزود: ناجا استان در سال گذشته در امر مبارزه با کالای قاچاق عملکرد خوبی داشته است و در سالجاری هم مبارزه و برخورد جدی با قاچاقچیان کالا و ارز را در دستور کار خود دارد.