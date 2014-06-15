به گزارش خبرگزاری مهر، تبیین ضرورت پرداختن به مطالعات میان رشته ای قرآن کریم؛ زمينه سازي براي توسعه و تخصصی شدن رشته مطالعات میان رشته ای قرآن کریم و ايجاد ارتباط بين مراكز علمی جهت بومي و اسلامی سازي مفاهيم و علوم گوناگون ازجمله کارویژه‌های این این سازمان خواهد بود.



به منظور ایجاد بسترها و انگیزه‌های لازم و مفید برای نسل جوان و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور بر آن است با برگزاری پنج نشست تخصصی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، زمینه های لازم را جهت کاربردی کردن مفاهیم دینی، مهیا کند.



از دیگر رئوس برنامه های این سازمان، می توان به رونمایی سایت مطالعات میان رشته ای قرآن کریم و بانک اطلاعاتی پژوهشگران و موسسات و آثار میان رشته ای قرآن کریم، کتاب چکیده پایان نامه های میان رشته ای قرآن کریم و مشاوره پایان نامه های میان رشته ای و... اشاره کرد.



افزون بر آن، واكاوي، نقد و بررسي ديدگاه هاي غیر دینی و بیان کارکرد دین و قرآن در زمینه های مختلف؛ بیان راهکارهای آموزه های اسلامی در حل مشکلات جوامع بشری؛ زمینه سازی برای اسلامی و دینی کردن متون درسی و علوم غیر دینی اهدافی است که غرفه مطالعات میان رشته ای قرآن کریم در نمایشگاه بین المللی قرآن پی جویی می کند.



از دیگر برنامه های سازمان فعالیت های قرآنی در نمایشگاه قرآن، آسیب شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم؛ شناسایی تنگناهای مطالعات میان رشته ای قرآن کریم و ارایه راهکارهای علمی برای حل و مرتفع ساختن مشکلات؛ و معرفی محققان حوزه مطالعات میان رشته ای قرآن کریم است.



نمایشگاه بین المللی قرآن کریم دوم تیرماه 93 مصادف با بیست و پنج شعبان سال جاری در باغ موزه دفاع مقدس از ساعت 18 تا 24 برپا می شود و تا 22 تیرماه ادامه خواهد داشت.