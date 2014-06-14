۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۰۱

در سال 92 انجام شد/

جمع‌آوری 2700 میلیارد ریال زکات در کشور/ گلستان با جمع آوری 200 میلیارد ریال زکات پیشتاز بود

گرگان – خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجرایی ستاد زکات کشور گفت: سال گذشته در کشور حدود دو هزار و 700 میلیارد ریال زکات جمع آوری شد و این در حالی است که در سال 83 که اولین سال تشکیل ستاد زکات بود 12 میلیارد ریال زکات جمع آوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نبی لو در همایش زکات در استان گلستان بعد از ظهر شنبه ابراز داشت: موارد زکات باید در ابتدا در هر جایی به تایید نماینده ولی فقیه و امام جمعه آن شهر برسد  و با تایید آنها در موارد مختلف هزینه شود.

وی با بیان اینکه باید بر اساس مذهب  و آیین هر شهری زکات در آنجا جمع آوری شود، تصریح  داشت: زکات را نمی توانند از مکانی به مکان دیگر انتقال دهند بلکه باید زکات در محلی که جمع آوری شده است هزینه شود و بر اساس تاکیدت مقام معظم رهبری الویت هزینه کردن زکات به نیازمندان و فقرا است.

گلستان پیشتاز در زمینه جمع آوری زکات در کشور است

نبی لو استان گلستان را جزو استانهای برتر در زمینه زکات معرفی کرد و اظهار داشت: خدمات این استان در راستای جمع آوری و فرهنگ سازی امر زکات بسیار ارزشمند بوده  که البته این کار با هدایت نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه در این استان انجام شده است.

وی افزود: این نشان دهنده اعتماد مردم به مسئولین است  که سال گذشته در این استان 200 میلیارد ریال زکات جمع آوری شده و هدف گذاری امسال نیز برای این استان 400 میلیارد ریال جمع آوری زکات است.

مدیر کل امور اجرایی ستاد زکات کشور عنوان داشت: با توجه به بازرسی هایی که از طرف دفتر مقام معظم رهبری در این استان در حوزه جمع آوری زکات انجام شده است  تا به الان هیچ تخلف و انحرافی  در این کار صورت نگرفته است و امیدواریم این کار با قوت تمام ادامه داشته باشد.
 

