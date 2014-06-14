به گزارش خبرنگار مهر، حسین نبی لو در همایش زکات در استان گلستان بعد از ظهر شنبه ابراز داشت: موارد زکات باید در ابتدا در هر جایی به تایید نماینده ولی فقیه و امام جمعه آن شهر برسد و با تایید آنها در موارد مختلف هزینه شود.

وی با بیان اینکه باید بر اساس مذهب و آیین هر شهری زکات در آنجا جمع آوری شود، تصریح داشت: زکات را نمی توانند از مکانی به مکان دیگر انتقال دهند بلکه باید زکات در محلی که جمع آوری شده است هزینه شود و بر اساس تاکیدت مقام معظم رهبری الویت هزینه کردن زکات به نیازمندان و فقرا است.

گلستان پیشتاز در زمینه جمع آوری زکات در کشور است

نبی لو استان گلستان را جزو استانهای برتر در زمینه زکات معرفی کرد و اظهار داشت: خدمات این استان در راستای جمع آوری و فرهنگ سازی امر زکات بسیار ارزشمند بوده که البته این کار با هدایت نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه در این استان انجام شده است.

وی افزود: این نشان دهنده اعتماد مردم به مسئولین است که سال گذشته در این استان 200 میلیارد ریال زکات جمع آوری شده و هدف گذاری امسال نیز برای این استان 400 میلیارد ریال جمع آوری زکات است.

مدیر کل امور اجرایی ستاد زکات کشور عنوان داشت: با توجه به بازرسی هایی که از طرف دفتر مقام معظم رهبری در این استان در حوزه جمع آوری زکات انجام شده است تا به الان هیچ تخلف و انحرافی در این کار صورت نگرفته است و امیدواریم این کار با قوت تمام ادامه داشته باشد.

