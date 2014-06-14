9000 پرونده قاچاق کالا به تعزیرات حکومتی استان زنجان ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عزیزپور بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ، قاچاق کالا را یک معضل اجتماعی اعلام کرد و افزود: کالای قاچاق علاوه بر اینکه به اقتصاد جامعه ضربه می زند بلکه آسیبهای اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: استان زنجان بعد از استان هرمزگان رتبه دوم در بحث ورودی پرونده های قاچاق کالا را دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: 100 درصد پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی استان زنجان در سال گذشته مختومه شده است.

عزیزپور تاکید کرد: بعد از اجرای جدید قانون از هفتم اسفند ماه سال گذشته تاهفتم اردیبهشت ماه سالجاری یعنی سه ماهه اول هزارو 700 فقره پرونده قاچاق کالا به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و همه این پرونده ها مختومه شده و ارزش ریالی این کالاهای کشف شده 75 میلیارد و 377 میلیون و 919 هزار و 40 ریال بوده است و 90 درصد این پرونده ها مختومع شده است.

وی در ادامه گفت: با توجه اینکه استان زنجان کریدور غرب و شرق است بنابراین بیشترین کالای قاچاق هم از این استان رد می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان یاد آورشد: بیشترین کالای قاچاق لوازم خانگی است.

عزیز پور گفت: در راستای جلوگیری از کالای قاچاق باید از تولیدات داخلی حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی جلوی بسیاری از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را می گیرد.

وی تصریح کرد: سیاست های مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وفور رصد می شود و باید به قانون های بازدارنده کالا و ارز بسیار توجه شود.