طرح ساماندهی سکونتگاه غیررسمی برای 77 شهر کشور تهیه شده است

به گزارش خبر نگار مهر، نریمان مصطفائی ظهر شنبه در جلسه تعیین وضعیت زمین های غیر رسمی چهار محال و بختیاری اظهار داشت: 52 هزار هکتار زمین در کل کشور شناسایی شده است که در محدودگاه غیر رسمی قرار گرفته است.



وی با اشاره به اینکه، پنج میلیون و 900 هزار نفر در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند، تصریح کرد: در حال حاضر در 20 شهر از شهر های مذکور اقدامات اجرایی برای سکونتگاه های غیر رسمی صورت گرفته است.



مصطفائی ادامه داد: اقداماتی اجرایی در بخش های مختلف کاربری اجتماعی – اقتصادی و .. در این 20 شهر صورت گرفته است.



وی اذعان داشت: مقرر شده است در این استان ستاد های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی صورت گیرد.



مصطفائی بیان داشت: ستاد های توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهرستان و استان به ریاست فرماندار و استاندار تشکیل خواهد شد.



وی یکی از این سکونتگاه های غیر رسمی را در برخی از جاهای شهرکرد و اراضی تیر برزه ای هفشجان و ... دانست و یادآور شد: لازم است این محله ها در طرح توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی آورده شوند.



مصطفائی بیان داشت: چنانچه هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی وجود داشته باشد می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

مدیر کل دفتر دبیر خانه ستاد ملی توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی کشور تاکید کرد: سکونتگاه های غیر رسمی خارج از ضوابط محدوده شهر ، بافت های فرسوده، بافت روستایی در سند ملی بازآفرین شهری باید دیده شود و در سند ملی جدید آورده شوند.



مدیرکل دفتر دبیر خانه ستاد ملی توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی کشور گفت: ما باید برای بخش های مختلف از شهر ها برنامه ریزی متفاوتی داشته باشیم و راه حل هایی برای معضلات گذاشته شود.



مصطفائی با اشاره به اینکه نباید از معضل شهر ها غافل شویم، اظهار داشت: چنانچه جمعیت افزوده شود سکونتگاه ها نیز به تدریج افزوده خواهد شد و برای این مسئله از همین امروز باید برنامه ریزی صورت گیرد.

راه رسیدن به توسعه پایدار رسیدگی به مسائل و مشکلات شهری است



وی تصریح کرد: در طرح های تفصیلی باید این پیشنهاد داده شود که برنامه ریزی کاملی برای سکونتگاه های جدید در شهر ها انجام گیرد.



مصطفائی عدالت اجتماعی را ضروری دانست و یادآور شد: در خصوص ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی لازم است همواره عدالت اجتماعی برقرار شود.



وی بیان داشت: انتظارات نسل ها با یکدیگر متفاوت است و ما باید به همین مسئله در طرح های خود توجه داشته باشیم.



مصطفائی عنوان کرد: طی بازدیدی که از زمین های تیر برزه ای شهر هفشجان صورت گرفت به این نتیجه رسیدم که وضعیت این محله نسبت به جاهای دیگر کشور بهتر است.



مدیر کل دفتر دبیر خانه ستاد ملی توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی کشور بیان داشت: لازم است در طرح های سکونتگاه های غیر رسمی شاخص های محلی دیده شود و مطالعات بر طبق این شاخص ها صورت گیرد.



مصطفایی با اشاره به اینکه باید همواره به دنبال توسعه پایدار باشیم اذعان داشت: یکی از راه های رسیدن به توسعه پایدار رسیدگی به مسائل و مشکلات شهری است.