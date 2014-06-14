کشفیات ناجا زنجان در بحث قاچاق کالا و ارز روند روبه رشدی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، یکی از ماموریت های مهم ناجا را مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و افزود: در این راستا ناجا استان برای مقابله با قاچاق کالا اقدام به برگزاری نشست با روسای 9 گانه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرده و در این نشستها با برگزاری کارگاههای تخصصی در این زمینه در امر پیشگیری از قاچاق کالا قدم برداشته است.

وی اظهار داشت: زوایای جدید قانون به خوبی در این نشست تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد و در این میان با تهمیدات اندیشیده شده مقابله با قاچاق کالا در دستور کار قرار می گیرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در ناجای استان مقابله جدی با قاچاقچیان در دستور کار است و در این میان تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین در این حوزه تا پایان سال جاری اقدام خواهد شد.

سردار صالحی در ادامه یاد آورشد: ماموریت اصلی ناجا در سال جاری اجرای برنامه های بازدارنده و سازمان یافته است.

فرمانده انتظامی استان زنجان یاد آورشد: با اقدامات فرهنگی و تقویت باورهای دینی هیچ کالایی خارج از شبکه قانونی وارد نمی شود بنابراین باید باورهای و ارزشهای دینی را در جامعه تقویت کنیم.

سردار صالحی تصریح کرد: در استان زنجان در بعضی از کالای قاچاق کاهش داشتیم و این امر خوب است و باید روز به روز این کالاهای قاچاق کاهش پیدا کند.

وی افزود: پلیس درست است که گزینه اول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است ولی باید دستگاههای فرهنگی هم با ناجا همکاری کنند و پای کار آمده و برای کاهش این پدیده شوم همکاری کنندچرا که جوانان را از تحصیل باز می دارد و بیکاری در جامعه را به وجود می آورد.

فرمانده انتظامی استان زنجان یاد آورشد: همکاری دستگاههای فرهنگی و رسانه ها باعث کاهش کالای قاچاق در جامعه می شود.