  1. استانها
  2. زنجان
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۲۴

سردار صالحی:

کشفیات ناجا زنجان در بحث قاچاق کالا و ارز روند روبه رشدی داشته است

کشفیات ناجا زنجان در بحث قاچاق کالا و ارز روند روبه رشدی داشته است

زنجان -خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان به عملکرد ناجا استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: میزان کشفیات نیروی انتظامی استان زنجان در سال گذشته روند رو به رشدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، یکی از ماموریت های مهم ناجا را مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و افزود: در این راستا ناجا استان برای مقابله با قاچاق کالا اقدام به برگزاری نشست با روسای 9 گانه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرده و در این نشستها با برگزاری کارگاههای تخصصی در این زمینه در امر پیشگیری از قاچاق کالا قدم برداشته است.

وی اظهار داشت: زوایای جدید قانون به خوبی در این نشست تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد و در این میان با تهمیدات اندیشیده شده مقابله با قاچاق کالا در دستور کار قرار می گیرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در ناجای استان مقابله جدی با قاچاقچیان در دستور کار است و در این میان تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین در این حوزه تا پایان سال جاری اقدام خواهد شد.

سردار صالحی در ادامه یاد آورشد: ماموریت اصلی ناجا در سال جاری اجرای برنامه های بازدارنده و سازمان یافته است.

فرمانده انتظامی استان زنجان یاد آورشد: با اقدامات فرهنگی و تقویت باورهای دینی هیچ کالایی خارج از شبکه قانونی وارد نمی شود بنابراین باید باورهای  و ارزشهای دینی را در جامعه تقویت کنیم.

سردار صالحی تصریح کرد: در استان زنجان در بعضی از کالای قاچاق کاهش داشتیم و این امر خوب است و باید روز به روز این کالاهای قاچاق کاهش پیدا کند.

وی افزود: پلیس درست است که گزینه اول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است ولی باید دستگاههای فرهنگی هم با ناجا همکاری کنند و پای کار آمده و برای کاهش این پدیده شوم همکاری کنندچرا که جوانان را از تحصیل باز می دارد و بیکاری در جامعه را به وجود می آورد.

فرمانده انتظامی استان زنجان یاد آورشد: همکاری دستگاههای فرهنگی و رسانه ها باعث کاهش کالای قاچاق در جامعه می شود.

 

 

کد مطلب 2311466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها