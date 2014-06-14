تمرین تیم ملی در حضور پرتعداد خبرنگاران و عکاسان ایرانی و خارجی برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، شاگردان کارلوس کی روش که باید روز 26 خرداد در اولین دیدار از بیستمین دوره مسابقات جام جهانی به مصاف تیم ملی نیجریه بروند، صبح روز شنبه به وقت برزیل آخرین تمرین خود را در کمپ کورینتیانس شهر سائوپائولو برگزار کرد.

در این تمرین یکساعته که نسبت به روزهای گذشته سبک تر برگزار شد، بازیکنان تیم ملی تمرینات بانشاطی را پشت سرگذاشتند.

خبرنگاران ایرانی نیز مثل روزهای گذشته در محل این تمرین حضور داشتند. ضمن اینکه تعدادی از خبرنگاران شبکه ها و خبرگزاری های معتبر جهان از جمله خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در این تمرین حضور داشتند.

تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری نخستین دیدار خود در مسابقات جام جهانی ساعت 16 روز شنبه به وقت برزیل شهر سائوپائولو را به مقصد شهر کوریتیبا ترک خواهد کرد.