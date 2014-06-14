اصغر درخشش‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح كرد: براي اولين بار خوشبختانه اكنون اين شانس براي دووميداني قم به وجود آمده كه همزمان دو نماينده در پيكارهاي دووميداني بازي‌هاي آسيايي داشته باشد،‌ بازي‌هايي كه قرار است در سال جاري به ميزباني اينچئون كره جنوبي برگزار شود.

وي يادآور شد: بر همين اساس اكنون تمام نگاه‌هاي علاقمندان به ورزش و به خصوص دوستداران رشته دووميداني به پرش‌هاي دو چهره ارزنده دووميداني قم و كشورمان يعني محمدمحسن رباني و ميلاد دريساوي است تا اين عزيزان در بازي‌هاي آسيايي حضور يافته و براي ورزش قم و كشور مدال كسب كنند.

نايب رئيس هيئت دووميداني استان قم افزود: رباني در رشته پرش با نيزه براي تمامي ورزش دوستان ايراني شناخته شده است و ميلاد دريساوي نيز يك جوان با انگيزه، توانمند و مستعد است كه در چند سال اخير در رشته‌هاي مختلف از جمله پرش سه گام نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته است.

وي با اشاره به كانديدا شدن اين دو ورزشكار مطرح دووميداني قم براي اعزام به بازي‌هاي آسيايي اينچئون كره جنوبي اضافه كرد: رباني و دريساوي براي كسب مجوز حضور در اين رقابت‌ها ابتدا در پيكارهاي آغاز فصل دووميداني كشور به ميدان رفتند و سپس براي اعزام به مسابقات بين المللي قزاقستان انتخاب شدند.

درخشش‌فر با بيان اينكه رباني راهي قزاقستان شده اما سفر ديگر ملي‌‌پوش دووميداني قم به مسابقات بين المللي قزاقستان منتفي شده است، ابراز داشت: در تركيب تيمي كه به نمايندگي از كشورمان راهي رقابت‌هاي بين‌المللي دووميداني قزاقستان شد قرار بود اين دووميداني‌كاران قمي حضور داشته باشند.

وي اذعان كرد: محمدمحسن رباني در رشته پرش با نيزه و ميلاد دريساوي در رشته پرش سه گام دو تن از بهترين‌هاي دووميداني قم و چهره‌هاي شاخص حال حاضر دووميداني كشورمان هستند كه در تركيب اصلي تيم اعزامي كشورمان به اين دوره از مسابقات قرار داشتند.

نايب رئيس هيئت دووميداني استان قم عنوان داشت: محمدمحسن رباني كه در يك دهه اخير همواره چهره شاخص دووميداني كشورمان در رشته پرش با نيزه بوده همراه با ديگر ملي پوشان راهي رقابت‌هاي بين المللي قزاقستان شد اما متاسفانه اين فرصت براي ميلاد دريساوي مهيا نشد.

وي بيان كرد: هر دو نماينده دووميداني استان قم در مسابقات آغاز فصل دووميداني كشور كه ارديبهشت ماه در پيست دووميداني مجموعه ورزشي آفتاب انقلاب تهران برگزار شد توانستند در رشته‌هاي خود با اقتدار و اختلاف زياد نسبت به تعقيب كننده‌ها به مقام قهرماني دست يابند.

رضايي با بيان اينكه در مجموع چهار ملی پوش دووميداني كشورمان از سفر به اين دوره از رقابت‌هاي بين المللي قزاقستان بازماندند، اضافه كرد: مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی کازانف قزاقستان از امروز به مدت دو روز به ميزباني شهر آلماتی قزاقستان به انجام مي‌رسد.

