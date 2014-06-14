انس با قرآن برکات بسیاری برای انسان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی عصر شنبه در جمع حافظان و قاریان قرآن کارکنان نیروی انتظامی استان قم در سخنانی اظهار داشت: ذات خداوند نور است و شخص پیامبر(ص) نیز به نور تشبیه شده است که قرآن می‌فرماید ای پیامبر(ص) تو چراغ پرنور و روشنی برای هدایت بشر هستی.

وی با بیان اینکه قرآن نیز به نور تعبیر شده است، افزود: ایمان و علم هم در روایات و آیات به نور تشبیه شده‌اند و علم نوری است که خداوند به هر کس اراده کند در قلب او جای می‌دهد.

این مفسر قرآن کریم تأکید کرد: قرآن کریم تنها برای خواندن و کتابت و حفظ کردن نیست بلکه این موارد تنها مقدمه‌ای است تا هدف نهایی که همان عمل کردن به قرآن است محقق شود.

وارد کردن قرآن به جامعه و خانواده‌ها از برکات انقلاب است

وی عنوان داشت: یکی از برکات انقلاب اسلامی وارد کردن قرآن به متن جامعه و خانواده‌ها است و در قبل از انقلاب سراغ نداشتیم در بین نهادهای نظامی همانند نیروی انتظامی قرآن جایی داشته باشد اما امروز شاهدیم که در بین کارکنان نیروی انتظامی و خانواده هایشان قاری و حافظ قرآن وجود دارد.

آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: هر چقدر با قرآن کریم بیشتر مانوس شویم شاهد نزول برکات مادی و معنوی بسیاری خواهیم بود و زندگی ما نورانی خواهد شد.

این مرجع تقلید تأکید کرد: به موازات قرآئت و حفظ قرآن باید به تفکر و عمل به قرآن هم اهتمام داشت و این امر اسباب خیر و برکت دنیا و آخرت خواهد شد.