بارش پراکنده در نیمه شمالی کشور/ وزش باد شدید و گرد و غبار غلیظ در شرق کشور

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی در ساعات بعد از ظهر در استان مازندران رگبار باران و در برخی از نقاط این استان رعد و برق و در مناطق شمال غرب و شمال شرق کشور بارش های پراکنده پیش بینی می شود.

به گفته وی، در غرب استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی و شرق استان های سمنان و یزد در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب وزش باد و وقوع گرد و غبار پیش بینی می شود.

وظیفه اظهار داشت: بعد از ظهر فردا افزایش ابر و رگبار های پراکنده در نوار شمالی کشور پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: روز دوشنبه رگبار و رعد و برق در شمال غرب و بارش های پراکنده در استان مازندران به وقوع می پیوندد.

وی افزود: خلیج فارس تا روز سه شنبه در نواحی مرکزی و نیمه شرقی آن مواج و طوفانی خواهد بود.

وظیفه یاد آور شد: دریای عمان از یکشنبه شب مواج می شود و از دوشنبه بعد از ظهر بر ارتفاع امواج افزوده می شود. و این شرایط تا پایان روز سه شنبه ادامه می یابد.

به گفته مدیرکل پیش بینی و هدار سریع سازمان هواشناسی، در سه روز آینده در منطقه زابل وزش باد شدید همراه با گرد و غبار غلیظ پیش بینی می شود این شرایط با شدت کمتری در شرق خراسان جنوبی و سایر مناطق شمالی سیستان و بلوچستان تداوم خواهد داشت.

وی گفت: فردا آسمان تهران صاف است و بیشینه و کمینه دما به ترتیب با دو درجه و یک درجه افزایش نسبت به امروز برابر 33 و 20 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهند بود.