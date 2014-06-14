  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۴۸

31 طرح آبیاری تحت فشار در بوکان افتتاح وبه بهره برداری رسید

31 طرح آبیاری تحت فشار در بوکان افتتاح وبه بهره برداری رسید

ارومیه – خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با حضور امام جمعه، فرماندار شهرستان بوکان و جمعی از مسئولان ادارات بهره برداری از 31طرح آبیاری تحت فشار در این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره جهاد کشاورزی بوکان عصر شنبه در آیین بهره برداری از این طرح ها اظهارداشت: با افتتاح این طرحها 65هکتار ازاراضی شهرستان بوکان زیر پوشش طرح آبیاری نوین قرار گرفت.

صلاح الدین حقگوی گفت: برای اجرای این طرحها مبلغ چهار میلیارد و 550میلون ریال اعتبار هزینه شده است که از این مبلغ 500 میلیون ریال آن کمک بلاعوض دولتی وما بقی نیز توسط کشاورزان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از مصرف بی رویه آب ومدیریت این منبع حیاتی، کشاورزان استفاده از آبیاری تحت فشار را به صورت جد پیگیر هستند ودر این راستا دولت نیز از آنها حمایت می کنند.

سرپرست جهاد کشاورزی بوکان افزود: با افتتاح این طرحها 11هزار و 283 هکتار از مزارع این شهرستان به شیوه های نوین آبیاری خواهند شد.

وی گفت: شهرستان بوکان در زمینه آبیاری تحت فشار رتبه اول استان آذربایجان غربی را به خود اختصاص داده است.

حقگوی در ادامه از افتتاح مرغداری 20هزار قطعه ای به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در این روز خبر داد وگفت: این طرح با اعتبارکل چهار میلیارد و500میلیون ریال احداث شده که از این مبلغ 450میلیون ریال آورده شخصی سرمایه گذار و چهار میلیاردو 500میلیون ریال تسهیلات بانک کشاورزی است.

وی ادامه داد: با افتتاح این طرح تعداد واحدهای مرغداری شهرستان بوکان به 48 مرغداری با ظرفیت 889  هزار قطعه افزایش پیدا کرد.

حقگوی افزود: با آغاز فعالیت این مرغداری ظرفیت تولید گوشت سفید شهرستان بوکان به شش هزارو 988 تن در سال می رسد.

با افتتاح این طرحها برای بیش 68نفر به صورت مستقیم اشتغال فراهم شده است.

کد مطلب 2311489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها