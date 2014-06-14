31 طرح آبیاری تحت فشار در بوکان افتتاح وبه بهره برداری رسید

ارومیه – خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با حضور امام جمعه، فرماندار شهرستان بوکان و جمعی از مسئولان ادارات بهره برداری از 31طرح آبیاری تحت فشار در این شهرستان آغاز شد.