به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالمجید اجتهادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: یکی از آیتم های مهم قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرعت در اجرای احکام صادره توسط مراجع قضایی است و این قانون که بعد از 80 سال تصویب شده با اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری فرمودند مطابقت دارد و در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر است.

وی اظهار داشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال ۹۲ تا هفتم اسفند ۹۲ اجرایی شده و از هفتم اسفند سال گذشته تا هفتم خرداد سال ۹۳ حدود ۱۷ هزار پرونده به تعزیرات حکومتی کشور ارجاع شده و به 90 درصد این پرونده ها رسیدگی شده است.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور به مزایای قانون جدید اشاره کرد و گفت: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اینکه خلا‌های موجود در قوانین قبلی را پر می کند برون نگر هم هست.

اجتهادی تاکید کرد: کالای قاچاق دارای کیفیت مطلوبی نیست ولی چون قاچاقچیان به هنگام ورود این کالاها تعرفه ای به گمرک پرداخت نمی کنند سود بیشتری در بازار عایدشان می شود.

وی تصریح کرد: در قانون قبلی متخلفان همه کالاهای قاچاق به یک شکل مجازات می‌شدند اما در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفکیک کالا وجود دارد و متخلفان کالا مطابق با قانون مجازات می‌شوند و بدون اغماض با آنها برخورد می کند.



وی گفت: یکی از دلایل قاچاق تفاوت قیمت‌ها در داخل نسبت به خارج از کشور است در حالی که کالای قاچاق بی کیفیت هستند ولی بهتر در بازار عرضه می شوند.

مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور یاد آورشد: مبارزه با کالای قاچاق باید توسط دستگاههای ذیربط به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و در این میان تعامل دستگاههای فرهنگی با ناجا بسیار مهم است.

اجتهادی افزود: قاچاق کالا باعث ایجاد بیکاری در جامعه می شود و علاوه بر اینکه به اقتصاد جامعه ضربه می زند بلکه فرهنگ جامعه را هم سست و ضعیف می کند.

وی ادامه داد:در این قانون قاچاق سازمان یافته و حرفه ای تعریف شده است.