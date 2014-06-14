عابد تنها نماينده قم در اردوي تيم اعزامي به تكواندو قهرماني جهان شد

علی افکاری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تکواندوکار موفق اعزامی از هیئت تکواندو قم به مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو نونهالان کشورمان در تهران، مهدی عابد است که توانست در وزن منهاي 57 كيلوگرم این رقابت ها مقام سوم را به خود اختصاص بدهد.

وی عنوان داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون تکواندو، مسابقات انتخابی تیم ملی در بخش پسران با هدف شناخت نفرات برتر برای عضویت در تیم اعزامی کشورمان به رقابت هاي قهرماني نونهالان جهان از روز پنج‌شنبه با حضور هوگوپوشان مدعي در اوزان مختلف به ميزباني خانه تكواندو تهران به انجام رسيد.

افکاری افزود: با پایان مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو رده سنی نونهالان کشورمان قهرمانان اوزان مختلف در حالي مشخص شدند كه خوشبختانه در وزن هفتم مهدی عابد از هیئت تکواندو استان قم توانست با درخششی قابل توجه جواز حضور در جمع نفرات برتر و راه‌يافته‌ها به اردوي تيم ملي را كسب كند.

رئیس هیئت تکواندو استان قم اضافه كرد: رقابت‌هاي قهرماني كشور تكواندو نونهالان پسر، با معرفي سكونشينان اوزان مختلف در شرايطي به پايان رسيد که مهدی عابد در وزن منهای 57 کیلوگرم بعد از نمايندگان تهران و مازندران در جايگاه سوم ايستاد و اردونشين شد.

وی یاد آور شد: این نونهال آینده دار تکواندو استان قم تلاش بسیار خوبی در رقابت‌هاي وزن منهای 57 کیلوگرم براي عضويت در تيم ملي داشت اما در نهایت به مقام سوم مرحله دوم و نهايي انتخابي تيم ملي نونهالان دست یافت تا همچنان یکی از شانس های اعزام به رقابت های قهرمانی نونهالان جهان باشد.

افکاری ابراز داشت: مبارزات تکواندوکاران حاضر در مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو رده سنی نونهالان کشورمان برای شناخت برترین ها به منظور اعزام به رقابت‌های جهانی با هوگوی الكترونيكي برگزار شد و در برخي اوزان سه نفر و در بعضي از اوزان 2 تکواندوکار برتر هر وزن به اردوی آمادگی تیم ملی تكواندو نونهالان رسيدند.

وی یاد آور شد: تكواندوكار شايسته استان قم در وزن منهاي 57 كيلوگرم بعد از اميرحسين كوليوند از تهران و مجتبي روحي از مازندران به مقام سوم انتخابي دوم تيم ملي دست يافت در حالي كه در مرحله اول انتخابي تيم ملي به ديدار نهايي رفته بود و با شكست از مجتبي روحي عنوان نايب قهرماني را كسب كرده بود.

رئیس هیئت تکواندو استان قم در پايان به زمان و میزبان برگزاری رقابت های تکواندو قهرمانی نونهالان جهان اشاره کرد و اظهار داشت: اولین دوره مسابقات جهانی نونهالان تکواندو در روزهای دوم تا پنجم مردادماه به میزبانی کشور آذربایجان در شهر باکو به انجام خواهد رسيد.