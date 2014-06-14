پلیس محدودکننده جوانان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ستوان یکم امیر یعقوبی عصر شنبه در نشست کمیته فرهنگی شهرستان دامغان در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان ضمن تصریح بر اینکه پاکدامنی، اعتماد به نفس و بصیرت جوانان هدف جنگ نرم دشمن است، تأکید کرد: جوانان که آینده سازان و سرمایه های گرانقدر ایران اسلامی هستند باید مراقب اهداف شوم دشمنان در پس پرده های زیبا و مخملین آنان باشند.

وی با اشاره به برنامه دشمنان برای ترویج فرهنگ بیگانه در بین جوانان افزود: تبلیغات و برنامه های مخرب ماهواره و اینترنت از مهمترین عواملی هستند که برخی از جوانان امروز را به سوی بی هویتی می کشاند.

نماینده فرماندهی انتظامی در کمیته های فرهنگی و آسیب های اجتماعی شهرستان دامغان خاطر نشان کرد: باید غرور ملی و غیرت دینی را در خویش تقویت کنیم و میل به امروزی شدن و مدگرایی را با الهام از آموزه های تمدن ایرانی اسلامی به فعلیت برسانیم.

یعقوبی شهدا را بهترین الگوی جوانان معرفی و تصریح کرد: شهدای گرانقدر ما جوانانی بودند که سراسر زندگی شان درس اخلاق بود و گنجینه های معرفت و الگویی مناسب برای جوانان و همه مردم خواهند بود و نسل امروز وارث خون آن عزیزان هستند.

وی در خاتمه از جوانان به عنوان نیروهای مبتکر و خلاق، پر شور و هیجان و دارای انگیزه پیشرفت یاد کرد و گفت: جامعه برای پیشرفت به اعتماد به نفس، خودباوری، اندیشه ورزی، دانش اندوزی، دینداری، پاکدامنی و بصیرت نیاز دارد که همه ویژگی ها را می توان در جوانان عزیز کشومان مشاهده کرد.