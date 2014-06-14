به گزارش خبرنگار مهر، حسین عجم نوروزی، عصر شنبه در همایش محیط زیست که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار شد، گفت: محیط زیست یکی از حوزه های مورد تاکید دانشگاه است و به همین دلیل رشته های مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه را افزایش دادیم.

وی با بیان این که 70 عضو هیات علمی مرتبط با محیط زیست در دانشگاه آزاد گرگان تدریس می کنند، اظهار کرد: در راستای همراهی و کمک به حفاظت از محیط زیست تفاهم نامه ای را با اداره کل محیط زیست گلستان امضا کردیم تا مقدمه ای باشد برای عملیاتی کردن حفاظت از این حوزه.

وی بیان کرد: دانشگاه آزاد سعی کرده فعالیت هایی هرچند کوچک را در این زمینه به عهده بگیرد که برگزاری این همایش یکی از این موارد است.

در ادامه، دکتر علی فلاح فعال محیط زیستی نیز با اشاره به مشکلات محیط زیستی و پیامدهای آن ها گفت: گازهای گلخانه ای، باران اسیدی، آلودگی آب های زیرزمینی و بسیاری از معضلات دیگر زندگی بشر را تهدید می کند.

لزوم استفاده از انرژی های پاک موضوی دیگری بود که فلاح در این جلسه به آن اشاره کرد و افزود: باید از سمن ها و سازمان های مردم نهاد در کشور حمایت شود متاسفانه همچنان عملکرد این انجمن ها به دلیل مدت زمان کوتاهی که فعالیت می کنند سنتی است.

وی با تاکید بر این که سمن ها یکی ظرفیت اجتماعی محسوب می شوند افزود: از نظر بنده سازمان های مردم نهاد وجدان پاک اجتماعی هستند که بی مزد و منت در این حوزه فعالیت می کنند.

وی در پایان خواستار افزایش کمی و کیفی فعالیت سمن ها در کشور شد.