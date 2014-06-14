سرمازدگی به باغات کشور 4000 میلیارد ریال خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل جوادیان عصر شنبه در حاشیه نشست هم اندیشی بیمه محصولات کشاورزی استان سمنان با اشاره به خسارت چهار هزار میلیارد ریالی سرمازدگی طی سالجاری به باغ های کشور گفت: در این استان نیز امسال پدیده خشکسالی و سرمازدگی وجود داشت در نظر است ظرف یک تا سه ماه غرامت این خسارات به بهره برداران پرداخت شود.

وی با بیان اینکه در کشور دو میلیون و 200 هزار بهره بردار تحت پوشش بیمه کشاورزی است افزود: پنج میلیون و 800 هزار هکتار از اراضی باغی و زراعی در کشور تحت پوشش بیمه محصولات قرار دارد.

عضو صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور با بیان اینکه 41 نوع بلایای طبیعی در دنیا وجود دارد که 31 نوع آن در ایران امکان وقوع دارد، گفت: از اهداف و سیاست‌های مهم صندوق بیمه محصولات کشاورزی کاهش خسارات محصولات کشاورزی به بهره‌برداران است و با بیمه کردن محصولات کشاورزی می‌توان از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کرد.

جوادیان حجم غرامت پرداختی به بهره برداران در سال گذشته را 11 هزار میلیارد ریال بیان کرد و گفت: 92 درصد از ظرفیت طیور کشور نیز بیمه است.

وی با اشاره به اینکه از نظر پوشش بیمه کشاورزی محصولات، ایران در رتبه دوم جهان قرار دارد اظهار داشت: از نظر ظرفیت پوشش بیمه ای قریب 38.5 درصد تولیدات کشاورزی بیمه است.

عضو صندوق بیمه محصولات کشاورزی این محصولات را شامل تولیدات زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان برشمرد و گفت: رکورد پوشش بیمه ای در بخش های مختلف ایران در جایگاه چهارم یا پنجم جهان قرار دارد.

در استان سمنان 18 هزار بهره بردار با پوشش بیمه ای شش هزار و 800 هکتار اراضی باغی و 27 هزار هکتار اراضی زراعی زیر پوشش بیمه قرار داد.

سال گذشته در این استان 184 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان زیان دیده پرداخت شده است و سمنان در پوشش بیمه مراتع نیز با 500 هزار هکتار در رتبه اول کشور قرار دارد.