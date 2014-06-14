آقای روحانی با حرکت در مسیر رهبری با حاکمیت دوگانه مقابله کرده است

حداد عادل در گفت و گو با خبرنگار مهر ادامه داد : این جلسه یادآور شور و هیجان سال گذشته و یادآور حماسه سیاسی 24 خرداد سال 92 بود ، در این جلسه گفت و گو های خوبی داشتیم و در مجموع این جلسه ابتکار عمل خوبی از سوی رئیس جمهور بود.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود : در این جلسه خاطراتی یادآوری شد ، درباره خود انتخابات هم صحبت کردیم در واقع این جلسه پیام وحدت ملی برای مردم ایران داشت و باید بابت نعمت هایی که وحدت نصیب ملت ایران کرده از جمله نعمت امنیت خدا را شکر کنیم .

حداد عادل همچنین گفت : بعد از نماز نیم ساعت با آقای رئیس جمهور صحبت های دوستانه ای داشتیم و من شخصا آرزو مندم جناب آقای دکتر روحانی در وظیفه سنگینی که برعهده دارند موفق شود.

این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه با یادآوری یکی از توطئه های دشمنان اظهار داشت : یکی از نظریه هایی که از سوی بیگانگان برای مخالفت با انقلاب ترویج می شود نظریه حاکمیت دو گانه است ، در دوره های گذشته برخی در کشور این نظریه را تکرار می کردند و دشمنان نیز برای تضعیف انقلاب خیلی علاقه دارند این نظریه را جا بیندازند که در کشور حاکمیت دو گانه است رهبر معظم انقلاب یک نظر دارند و دولت و رئیس جمهور یک نظر دیگر.

حداد عادل افزود : خوشبختانه آقای روحانی با سخنان احترام آمیزی که نسبت به رهبری بیان می کنند و تائیداتی که از رهنمودهای رهبری می کنند با این توطئه مقابله کرده اند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان گفت : امیدوارم ایشان در عمل هم موفق شوند و بتوانند با تحقق عملی رهنمودهای رهبری این نظریه ضد انقلابی حاکمیت دو گانه را نفی کرده و بطلان آن را در عمل ثابت کنند.