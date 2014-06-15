به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی دانشجویان با مدیر اداره کل هنرهای نمایشی عصر روز گذشته شنبه 24 خرداد ماه در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار شد. در این نشست رسانه‌ای حسین طاهری مدیر اداره کل هنرهای نمایشی و ناصر باباشاهی مدیر کانون شورای دانشگاهی حضور داشته و به سوالات دانشجویان رشته تئاتر پاسخ دادند. اشکان خیل نژاد کارگردان جوان تئاتر نیز اجرای این برنامه را بر عهده داشت.

در ابتدای این نشست باباشاهی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل جلسه توضیحی در باب وظایف کانون تئاتر دانشگاهی و همچنین بحث و تبادل نظر با مدیر مرکز هنرهای نمایشی است، عنوان کرد: بخشی از آموزش در دانشگاهها تحقق می یابد و بخشی در سالنهای تئاتر اما متاسفانه هیچ یک از این دو به خصوص آموزش در سالن های تئاتر به دلایل متفاوت محقق نشده است. شمار آمار جشنواره ها در طول یک سال سه رقمی می شود اما بحث آموزش در هیچ کدام از این رویدادها مطرح نمی شود. این اتفاق به این دلیل است که افراد و هنرمندان ما هدایت نشده اند.

وی ادامه داد: کانون تئاتر دانشجویی بر سه اصل آموزش، اجرا و پژوهش استوار است و بر اهدافی چون تشکیل شوراهای تئاتر برای ساماندهی وضعیت دانشجویان، شناسایی دانشجویان نخبه و با استعداد، شناسایی دست اندرکاران تولید و اجرا، تشکیل بانک اطلاعات دانشجویی، تشخیص پایان نامه های برتر دانشجویی، ایجاد آرشیو فیلم تئاترهای ایرانی و خارجی، اعزام تئاتر های برگزیده و ارزشیابی شده به شهرستانها و بالعکس و ... را مد نظر قرار می دهد.

در ادامه حسین طاهری مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی با اشاره به تعلق خاطرش نسبت به تئاتر دانشگاهی عنوان کرد: از زمانی که در مرکز هنرهای نمایشی مشغول به کار شدم به دلیل باوری که داشتم علاقه مند بودم لابه لای شلوغی کارها فرصت ارتباط با دانشجویان را هم پیدا کنم. دغدغه ما در مرکز این است که چطور می توانیم برای فارغ التحصیلان تئاتری مسیر را هموارتر کنیم چون معتقدم فاصله زیادی بین دنیای آکادمیک و حرفه ای در بخش تصویر و همچنین تئاتر وجود دارد.

وی متذکر شد: در این فکر بودم که بانک اطلاعاتی راه اندازی کنیم تا برای حضور بازیگران در کارهای تصویری کاری انجام دهد تا هنرمندان ما از گَنگ دستیاران کارگردان نجات پیدا کند. چون من شاهد این بودم که یک فوق لیسانس فارغ التحصیل تئاتر که ده سال در این رشته سابقه دارد برای گرفتن یک نقش کوتاه در یک تله تئاتر تلاش زیادی می کرد که این امر باعث ناراحتی و تاسف من شد.

این مدیر بیان کرد: در گذشته وقتی من از کانون تئاتر دانشگاهی دیدن کردم متوجه شدم که حدود 8 ماه است مدیر این کانون به آنجا سر نزده اما خوشبختانه ناصر باباشاهی قبول کرد که مسئولیت این کانون را بپذیرد و رونق را به آن بازگرداند.

وی با اشاره به صحبت‌های عباس جوانمرد یکی از پیشکسوتان تئاتر ایران یادآور شد: جوانمرد همیشه به من می گفت که برخی دانشجویان تئاتر خودشان نمی دانند که چقدر با استعداد هستند و به من یادآور شد که باید مراقب این نسل باشیم.

در ادامه این جلسه طاهری و باباشاهی به سوالات دانشجویان حاضر در این برنامه پاسخ گفتند.

قرار نیست گنج پیدا کنیم

طاهری در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلایل دیده نشدن تئاتر دانشگاهی و عدم حمایت از آنها توضیح داد: مرکز هنرهای نمایشی مکلف نیست که به شکل مستقیم بودجه ای را به تئاتر دانشگاهی اختصاص دهد ولی ما موظفیم این دانشجویان را ببینیم اما قرار هم نیست که ما معجزه کنیم یا گنج پیدا کنیم. ما باید بدون واسطه حرفها و دغدغه های شما را بشنویم چون من تلاش کرده ام گوشم را بر سر و صداهای گذشته و برخی افراد ببندم و در عوض گوشم را روی جوانترها باز کنم.

طاهری با اشاره به اینکه منظورش از تغییر ریل در تئاتر کشور این نیست که این تئاتر را به کل عوض کند، عنوان کرد: من همه تلاشم را می کنم تا کار زیربنایی انجام دهم. بنابراین با آموزش و پرورش صحبت کردیم که فارغ التحصیلان را جذب کند. مثلا هنرمندانی چون داوود میرباقری و علیرضا نادری با آموزش و پرورش همکاری داشتند و عملکردشان هم بسیار موفق بوده است. همچنین به زودی برنامه های سال 94 را مشخص می کنیم و اتفاق خوب این است که برای سال آینده 10 برابر امسال برنامه خواهیم داشت.

طاهری در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان که در زمان علی منتظری با تلاشهای وی بودجه تئاتر افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: بودجه تئاتر در دوران آقای منتظری از 550 میلیون به یک میلیارد و 800 میلیون تومان رسید اما در آن زمان مسئولان ما با یک روضه ساده گریه می کردند اما الان اگر سر بریده هم ببریم کسی گریه نمی کند. منتظری زحمت زیادی برای تئاتر کشیده است اما من مدیر زنجیره ها هستم چون معتقدم زنجیره ها باید درست شوند و نمی توانم با گونی برای تئاتر کشور پول بیاورم.

10درصد افزایش بودجه تئاتر با سه میلیارد بدهی

وی تصریح کرد: ما از دوره مادها تا الان هرچه بدهی است را می پذیریم و وظیفه داریم که پیگیری کنیم اما سال گذشته بدترین سال مالی در تئاتر ما بود. با وجودی که امسال 10درصد به بودجه تئاتر اضافه شده اما ما 35 درصد تورم داشتیم و سه میلیارد هم بدهی داریم.

باباشاهی نیز در این نشست درباره حمایتهایی که قرار است از دانشجویان شود، عنوان کرد: قرار است با دانشجویان جلساتی به طور مستمر بگذاریم و کانون تئاتر دانشجویی مصمم است در هر دانشکده انتخاباتی برگذار کند و از این طریق یک یا دو نماینده به کانون تئاتر دانشگاهی معرفی می شوند و دفتری به نام دفتر طرح و برنامه زیر نظر این دانشجویان آغاز به کار می کند.

10 برابر ظرفیت دانشجوی تئاتر می‌گیریم

وی درباره جذب بیش از اندازه دانشجویان رشته تئاتر در دانشکده های هنری توضیح داد: من سال گذشته زمانی که هنوز رئیس دانشکده هنرهای معماری بودم با پذیرش بیش از اندازه دانشجویان مخالفت کردم. اما به من اعلام کردند که به جای 120 نفر 1200 نفر پذیرفته شدند. بنابراین قرار شد که علاوه بر آزمون عملی آزمون دیگری نیز از دانشجویان گرفته شود. روز پنج شنبه قرار بود این آزمون برگزار شود اما روز چهارشنبه من را بر کنار کردند.

طاهری نیز درباره بی اعتنایی به تئاتر مولوی توضیح داد: مرکز تئاتر مولوی متعلق به وزارت علوم است اما ما نیز پیگیری وضعیت آن هستیم تا چراغ این تئاتر روشن بماند. این تالار شرایط ایمنی مناسبی ندارد و سیستم نور و برق آن را با بازسازی هم نمی توان درست کرد. بنابراین باید ظرف 6 یا 7 ماه آینده دوباره آن را از نو بسازند. ما از طریق دفتر ریاست جمهوری قرار است در این زمینه جذب حمایت کنیم.

در این نشست رسانه ای سیاووش قائدی دبیر هفدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی با اشاره به اینکه برگزاری چنین جلسه ای نشان از حسن نیت مرکز هنرهای نمایشی و مدیر تئاتر دانشگاهی دارد، عنوان کرد: ما در تئاتر دانشگاهی به دنبال اندیشه چند صدایی هستیم و می خواهیم گفتگو کنیم. در واقع ما دانشجویان اهل دیالوگ برقرار کردن هستیم.

ناصر حبیبیان دبیر دوازدهمی جشنواره تئاتر دانشگاهی نیز به نمایندگی از دانشجویان یادداشتی را قرائت کرد. در این مطلب وی بر مواردی چون ارتباط اورگانیک دانشجویان با اداره کل هنرهای نمایشی، امکان گرفتن اجرا در مکانهایی مثل تئاتر شهر توسط دانشجویان، تجدید نظر در بندهای آیین نامه خانه تئاتر و حمایت این نهاد از قشر دانشجویان و ... تاکید کرد.

در پایان این نشست رسانه ای به برگزیدگان و عوامل اجرایی جشنواره لوح تقدیری اهدا شد.