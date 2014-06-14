اعتقاد به مهدویت متعلق به همه مذاهب اسلامی و بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلي نعیم آبادی بعد از ظهر شنبه در همايش امام مهدي(عج) و مديريت جهاني كه در شهرستان بستك برگزار شد با اشاره به کتابهای منتشر شده توسط مؤلفین اهل سنت پیرامون امام زمان(عج) اظهار داشت: شیعه و سنی مشترکات فراوانی در خصوص امام زمان(عج) دارند و این در حالی است که موارد مورد اختلاف بسیار ناچیز است.

وی افزود: به دلیل توجه خاص به موضوع مهدویت در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، پیامبر اسلام(ص) با درک این موضوع بیانات ارزشمندی را پیرامون موعود آخر الزمان مطرح نمودند که به عنوان حدیث در متون اسلامی در اختیار ما قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به برخی روایات در خصوص آخر الزمان گفت: برداشتهای سلیقه ای و سطحی نگری در متون اسلامی بر خلاف اندیشه های اسلامی است و ما امروز درستی بسیاری از روایات آخر الزمانی را با تمامی جزئیات می بینیم.

وی برتری انسانها بر اساس نژاد، قومیت و رنگ پوست را در دوران حکومت امام مهدی(عج) باطل دانست و افزود: همانگونه که پیامبر اسلام(ص) برتری انسانها را به تقوا دانسته است در دوران آن حضرت نیز چنین خواهد بود و تمامی معیارهای برتری که امروز بشریت برای خود ترسیم نموده باطل خواهد شد.

امام جمعه بندرعباس بیان داشت: قویترین نوع حکومت در جهان متعلق به پیامبر اسلام(ص) بود اما این حکومت منحصر در محدوده خاصی قرار داشت که با ظهور امام زمان(عج) الگوی حکومت نبوی جهانی خواهد شد.

آیت الله نعیم آبادی با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام(ص) از متون اهل سنت به تکلیف مردم در دوران غیبت امام زمان(عج) اشاره کرد و افزود: پیامبر اسلام به خروج مردمی از سوی مشرق اشاره نموده که زمینه ظهور آن حضرت را فراهم می نمایند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تفسیر بیان ارزشمند پیامبر اسلام(ص) را در انقلاب اسلامی مردم ایران دانست که با ترویج گفتمان دینی در جهان، زمینه ظهور آن حضرت را فراهم می نماید.

امام جمعه بندرعباس در پایان گفت: امروز ایران به ابرقدرتی تبدیل شده است که عزت و استقلال و حمایت از مستضعفان جهان را در رأس امور خود قرار داده و به همین دلیل در بسیاری از کشورهای جهان اعم از اسلامی و غیر اسلامی از محبوبیت خاصی برخوردار شده است.

با ظهور حضرت مهدي(عج) حكومت عدل جهاني تشكيل مي شود

همچنين فرماندار بستك در اين همايش گفت: اعتقاد به ظهور حضرت مهدی(عج) با استناد به قرآن کریم هیچ فرقی در بین شیعه و سنی وجود ندارد و با ظهور آن حضرت حکوت عدل جهانی تشکیل می گردد.

ميرمرسل ايزدي پور در همايش امام مهدي(عج) و مديريت جهاني ضمن تبريك به مناسبت نيمه شعبان و ولادت باسعادت حضرت مهدي (عج) اظهار داشت: ماه شعبان ماه درخشش اعیاد بزرگ اسلامی است که به نیمه شعبان منتهی می شود، روزی که میلاد ابر مردی از سلاله پیامبر (ص) با حضورش خوبی ها را معنا می بخشد و طعم شیرین عدالت را به جهانیان خواهد چشانید.

وي با بيان اينكه در مساله مهدویت بین اهل سنت و شیعه مشترکات زیادی وجود دارد افزود: اندیشه مهدویت و اعتقاد به حکومت جهانی در آخرالزمان با غلبه اسلام بر جهان در همه فرق اسلامی وجود دارد و اعتقاد به تشکیل حکومت جهانی و اندیشه مهدویت از مستندات حدیثی و روایی همه علمای فریقین است.

فرماندار بستك ادامه داد: این باور در میان تمام برادران و خواهران اهل تسنن وجود دارد و آن ها هم مانند شیعیان ایمان دارند که روزی فراخواهد رسید که فردی قیام خواهد کرد و دنیای تشنه عدالت را از عدل و داد الهی سیراب می کند و طبق عقیده آن ها این فرد از نسل فرزندان رسول الله (ص) است.

ايزدي پور ظهور حضرت مهدی (عج)، نسبت حضرت مهدی، هم نام بودن حضرت مهدی (عج) با پیامبر اکرم(ص)، زمینه های ظهور و نشانه های ظهور را از عقاید مشترک بین شیعه و سنی در خصوص امام زمان(عج) عنوان كرد.

وي افزود: اجرای فرامین خداوند که توسط پیامبران و ائمه اطهار(ع) به ما رسیده، پیروی از ولایت فقیه، مبارزه با ستمگران و کوتاه نیامدن در برابر زیاده خواهان از زمینه های ظهور حضرت مهدی موعود (عج) است.

فرماندار بستك در پايان سخنان خود بيان داشت: از ضرورت های مهم امروز، تقویت باور به مهدویت است چرا که مهدویت وعده امید بخش الهی است و باید کوشید تا ایمانمان به صدق وعده های پروردگار که بسیاری از آن ها را در دوران انقلاب اسلامی مشاهده کردیم، تقویت شود.