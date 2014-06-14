۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۲۲

ترابی نژاد تاکید کرد:

مسئولان در سطح ملی برای حل معضل خشکیدگی جنگلهای بلوط چاره اندیشی کنند

پلدختر - خبرگزاری مهر: فرماندار پلدختر گفت: مسئولان در سطح ملی برای رفع معضل خشکیدگی جنگلهای بلوط چاره اندیشی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ترابی نژاد عصر شنبه در جریان دیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان به چالشهای زیست محیطی این شهرستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در شهرستان پلدختر با مشکل گرد و غبار و ریزگردها مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با مشکل کاهش منابع آب و از بین رفتن پوشش گیاهی و جنگلی مواجه هستیم، عنوان کرد: استمرار این روند زندگی در آینده را مشکل ساز می کند و باید خود را برای مواجه شدن با این چالش آماده کنیم.

فرماندار پلدختر با بیان اینکه روند کنونی مصرف آب در کشور و لرستان و این شهرستان روند مطلوبی نیست، یادآور شد: در طرف مقابل هر ساله و هر روزه حلقه کم آبی و خشکسالی ها تنگ تر می شود.

ترابی نژاد با تاکید بر آگاهی مردم از وضعیت کنونی منابع آب ادامه داد: باید رسانه ها با برنامه های خود این بحران را اطلاع رسانی و فرهنگسازی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت احیای تالابهای یازده گانه پلدختر تاکید کرد و گفت: تالاب "گری بلمک" پلدختر به عنوان بزرگترین تالاب استان تغذیه کننده تمام تالاب های این شهرستان است و علاوه بر آن دشت جایدر و منابع زیرزمینی را نیز تغذیه می کند.

فرماندار پلدختر ادامه داد: با این تفاسیر احیای ابن تالاب و جلوگیری از نابودی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

ترابی نژاد به معضل زوال جنگلهای بلوط لرستان و شهرستان پلدختر نیز اشاره کرد و گفت: اگر جنگل های زاگرس خشک شوند زندگی کردن در این منطقه مشکل خواهد شد.

وی افزود: بارها در مصاحبه های مختلف از مسئولان کشور برای حل معضل زوال بلوط استمداد طلبیدم به طوریکه جنگل های زاگرس در حال خشک شدن هستند و ضرورت دارد به کمک جنگل های زاگرس بیایند.

فرماندار پلدختر در پایان سخنان خود بر ضرورت تقویت تجهیزات و امکانات محیط زیست شهرستان تاکید کرد و یادآور شد: اداره محیط زیست شهرستان پلدختر با کمبود نیرو مواجه است که از مسئولان می خواهیم مشکلات موجود در شهرستان را حل کنند.

