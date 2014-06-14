پيشرفت 17 درصدي طرح احیای 550 هزار هكتار اراضی كشاورزي خوزستان پس از 18 سال

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محسن حيدري آل كثير عصر امروز در دومين گردهمايي تعاوني هاي روستايي و تشكل هاي بخش كشاورزي استان خوزستان اظهار كرد: 18 سال پيش دستور اجراي اين طرح صادر شده است كه تاكنون تنها 17 درصد آن اجرا شده است و اگر قرار بر اين باشد كه پيشرفت طرح با اين منوال ادامه پيدا كند تا 83 سال آينده طرح به صورت كامل اجرا مي شود و اين پيشرفت كند مورد رضايت مقام معظم رهبري نيست.



وي افزود: در هيچ كجاي كشور مثل خوزستان آب و خاك مناسب وجود ندارد. حدود 14 ميليون تن محصولات كشاورزي در استان خوزستان توليد مي شود و با اجراي طرح مقام معظم رهبري (550 هزار هكتاري) اين توليد به 24 ميليون تن افزايش پيدا مي كند.



امام جمعه موقت اهواز در پايان گفت: اجراي اين طرح باعث ايجاد 300 هزار فرصت شغلي مي شود. اين طرح بايد توسط زنان و مردان خوزستان اجرا شود و دركل بايد از نيروهاي بومي استان استفاده شود كه خوشبختانه تاكنون بيش از 95 درصد از نيروهاي اجراي طرح بومي هستند.



حجت الاسلام بهرام پور نماينده ولي فقيه در جهاد كشاورزي استان خوزستان نيز در اين مراسم گفت: در حال حاضر بخش كشاورزي بار سنگيني را بر دوش دارد و بدون تلاش و مجاهدت كساني كه بخواهند به كشور خدمت كنند اهداف اين بخش به خوبي محقق نمي شود. تشكل ها در اين راستا نقش مهم و ارزشمندي را بر عهده دارند و پلكاني براي ورود بخش خصوصي به كشاورزي اند. تعاوني ها چشم اندازي هستند كه پيكره جامعه را به كشاورزي وصل مي كنند و به خدمتي كه بايد در كشاورزي انجام شود جامعه عمل مي پوشانند.



وي افزود:‌ رشد اجتماعي بشر، انسان را به جايي رسانده كه جهاني فكر كند. از شاخصه هاي تمدن اسلامي اين است كه افراد جهاني فكر كنند. امروزه بايد براي گسترش نگاه جهاني بيش از پيش تلاش كنيم.



نماينده ولي فقيه در جهاد كشاورزي استان خوزستان عنوان كرد: ‌تمامي بخش هاي كشاورزي كشور چالش هاي فراواني از جمله: صنايع تبديلي، مكانيزه، ارگانيك، ماشين آلات و زير ساخت ها دارند. حمايت از بخش هاي كشاورزي يكي از وظايف مهم تعاوني هاست. مشكلات جامعه ما بايد از نظر تغذيه حل شود. تشكل ها بايد با نگاه جهاني مشكلات را حل كنند. اكنون 800 ميليون گرسنه در جهان داريم و اگر آينده نگري ما دقيق نباشد فجايع بزرگي در جامعه رقم خواهد خورد.



وي گفت: كسي كه دلش براي مردم دنيا بسوزد مي تواند مشكل مردم دنيا را حل كند. كسي كه به دليل عدم تنزل قيمت محصولاتش را در آب دريا بريزد نمي تواند مشكل مردم را حل كند.