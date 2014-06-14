 مبارزه با قاچاق سوخت در هرمزگان نيازمند طرح و برنامه اي جامع است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادري عصر شنبه در دومين نشست كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان هرمزگان با تاكيد بر لزوم هماهنگي و وحدت رويه تمامي نهادهاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق سوخت در استان هرمزگان، بيان داشت: كنترل مبادي ورودي و خروجي سوخت قاچاق در استان يكي از مهمترين مواردي است كه بايد در اين راستا مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان اينكه بايد طرح و برنامه اي جامع براي مبارزه با پديده قاچاق سوخت در هرمزگان داشته باشيم، افزود: در اين زمينه تنها يك دستگاه و يك نهاد مسئول نيست، بلكه تمامي دستگاههايي كه در اين زمينه مسئول و مرتبط هستند بايد با يكديگر همكاري كنند.

استاندار هرمزگان ادامه داد: فرمانداران شهرستان ها به خصوص مناطق ساحلي نيز بايد در عملكردي كه تا كنون صورت گرفته بازنگري كرده و در امر مبارزه با قاچاق سوخت بسيار جدي تر از گذشته عمل كنند.

دكتر جادري با بيان اينكه پديده قاچاق سوخت يكي از مهمترين مشكلات استان هرمزگان است، اظهار داشت: تجهيز و تقويت بيشتر نيروها و امكانات يكي از ملزومات مبارزه جدي با قاچاق سوخت در هرمزگان است تا شاهد نتايج بهتري در كاهش اين پديده باشيم.

وي خاطرنشان كرد: قاچاق سوخت پديده اي است كه گريبانگير استان هرمزگان شده و اميدواريم با تلاش و همكاري همه جانبه، در مبارزه با اين پديده به نتايج بهتري دست پيدا كنيم.