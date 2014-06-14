۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۴۱

پایان رای گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان/ گمانه زنی ها از پیشتاز بودن عبدالله حکایت دارد

رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری جدید افغانستان در حالی به پایان رسید که برآوردهای اولیه حاکی از پیشتاز بودن وزیر خارجه پیشین نسبت به اشرف غنی زی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ساعاتی پیش به پایان رسید. این انتخابات از بامداد امروز شنبه در حوزه های رای گیری سراسر افغانستان آغاز شده بود.

بنا بر اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این دور از انتخابات برای 15 میلیون شهروند واجد شرایط برگه رای منتشر شده بود. بر این اساس همزمان با پایان دور دوم انتخابات افغانستان، شمارش آرا در حوزه های رای گیری آغاز شده است.

در همین حال نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان طی اظهاراتی از شرکت مردم افغانستان در این دور از انتخابات قدردانی کردند. گمانه زنی های اولیه از پیش بودن "عبدالله عبدالله" وزیر خارجه پیشین افغانستان نسبت به "اشرف غنی زی" رقیب خود دارد.

وی طی اظهاراتی با اشاره به عملکرد خوب ستاد انتخاباتی خود و تشکر از حمایت مردم گفت: در مورد نتیجه انتخابات پیش داوری نمی کنم اما برآوردهای اولیه نشانه های خوبی برای ما دارد. عبدالله همچنین با تاکید بر لزوم نظارت دقیق بر شمارش آرا خواستار رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گزارش شده از سوی نهادهای نظارتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات شد.

این در حالی است که گزارش ها از وقوع دهها عملیات تروریستی توسط شبه نظامیان طالبان برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات امروز حکایت دارد. بنا بر اعلام مقامات دولت افغانستان در این حملات که از شلیک موشک و پرتاب نارنجک گرفته تا حمله مسلحانه به حوزه های رای گیری را شامل می شد دست کم 14 نفر کشته و 41 نفر مجروح شده اند.

