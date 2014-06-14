دولت یازدهم در حوزه حقوق ملت با جسارت بیشتری فعالیت کند

به گزارش خبرنگار مهر علی مطهری شامگاه شنبه در مراسم جشن بزرگ پیروزی اخلاق گرایی و اعتدال تاکید کرد: انتظاراتی از دولت یازدهم وجود دارد که از جمله آن توجه به حقوق ملت است که در فصل سوم قانون اساسی در خصوص آزادی بیان بحث شده است اما در حوزه مطبوعات دچار حاکمیت های دوگانه هستیم.

وی ادامه داد: هیات نظارت بر مطبوعات که باید تکلیف تخلفات را روشن کند ولی در برخی مواقع قوه قضائیه بدون اطلاع این هیات روزنامه ای را توقیف و خبرنگاری را بازداشت می کندکه این موضوع به وسیله رئیس جمهور قابل حل است و رئیس جمهور می تواند به قوه قضائیه اخطار دهد.

مطهری یادآور شد: البته احمدی نژاد در اواخر دوران کاری خودش که گاهی به حقوق ملت می پرداخت برداشت هایی از این اصل قانون اساسی داشت که در اکثر مواقع نیز درست نبود.

نماینده تهران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در این قانون بحث حصر خانگی یا زندان نیز مورد توجه قرار دارد تصریح کرد: قضاوتی در خصوص افراد و حوادث 88 نمی کنیم اما حرفی که داریم بر اساس حصر خانگی بدون حکم قضایی است که این کار خلاف قانون اساسی است چرا که اگر تخلفی انجام شده باشد باید در دادگاه صالح محاکمه و متهم نیز حرفهای خود را بزند که البته در این راستا احمدی نژاد هم باید محاکمه شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از رفتارها با سیره امیرالمومنین نیز منافات دارد یادآور شد: امیرالمومنین تا زمانی که خوارج دست به سلاح نبرده بودند حتی حقوق آنان از بیت المال را هم قطع نکرد ولی زمانی که دست به سلاح بردند آنان را تار و مار کرد. بنابراین ملاک اقدام مشخص است ولی صرف انتقاد از مخالفت در هر سطحی آزاد است.

مطهری تاکید کرد: در کشور هیچ مقام غیر قابل انتقادی نداریم و این طور نیست که به طور مثال رئیس قوه قضائیه احساس کند غیر قابل انتقاد است چرا که به گفته یکی از سخنان شهید آیت الله مطهری هر مقامی که در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار گیرد هم خودش فاسد می شود و هم جامعه را فاسد می کند. بنابراین اگر کسی انتقادی حتی به نظام هم داشته باشد نباید از حوزه انقلاب خارج شود.

وی تصریح کرد: بخشی از وعده های رئیس جمهور همین بود و انتظار داریم که عمل به این وعده را به دلیل فشارهای اطرافیان فراموش و عقب نشینی نکند.

مطهری در ادامه سخنان خود به ارزیابی عملکرد دولت پرداخت و گفت: یکی از مباحث موجود در کشور ما سیاست خارجی بود که مسئله ارتباط با جهان از دید انقلاب اسلامی بسیار مهم است بخصوص بعد از پیروزی انقلاب و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا.

وی گفت: انقلاب ما دارای پیامهای زیادی برای دنیا است بنابراین از این رابطه استقبال می کنیم و در دنیا فقط یک استثنا وجود دارد که آن هم کشور جعلی اسرائیل است.

نماینده مردم در تهران ادامه داد: توسعه دیپلماسی خارجی دولت یازدهم امری مبارک بود که نگاه دنیا به ایران را تغییر داد.

مطهری با بیان اینکه مذاکرات هسته ای ایران به نوعی اتمام حجت بود، خاطرنشان کرد: کسانی که این بحث را از دست رفتن عزت ملت ایران می دانند در اشتباه هستند زیرا ما با این گفتگو به دنیا نشان خواهیم داد که موافق بر حل مشکلات هستیم و بدنبال حق و عدالت می گردیم اما اگر این گفتگو به نتیجه نرسید و حتی کار به درگیری انجامید باز هم ما در موضع بالاتری قرار داریم چرا که دولت اعلام کرده تمام تکیه خود بر قوای داخلی است.

مطهری با اشاره به سیاست داخلی و انتظارات موجود از دولت یازدهم نیز گفت: شاید نقاط ضعف در کار وجود داشته باشد و ما انتظار بیشتری داشته باشیم که یکی از این توقعات تاسیس احزاب قوی در کشور است چرا که اگر در کشوری احزاب قوی وجود نداشته باشد دموکراسی نخواهیم داشت.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: وجود احزاب قوی در کشور به معنی کادر سازی و توانمندسازی نیروی انسانی است که در این میان هر دولت می تواند از آنها به خوبی استفاده کند. و از طرف هیچ کس هم نمی تواند رای مردم را به نام خود جذب کند.

مطهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد 24 خرداد ماه گفت: انتخابات 92 نشان از رشد اجتماعی و سیاسی ملت ایران بود چرا که پس از آن همه تبلیغت در طی 8 سال گذشته ملت ایران راه را از چاه تشخیص دادند که این مهم مساله کمی نیست.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طول 8 سال گذشته تبلیغات وسیعی در جهت به حاشیه راندن انقلابیون راستین انجام شد گفت: دولت گذشته سعی کرد بسیاری از شخصیتها را به حاشیه ببرد و گروهی را که تازه از راه رسیده بودند انقلاب راستین جلوه دهد و انقلابیون اولیه و راستین را به حاشیه ببرد. اما مردم فریب نخوردند و راه اصلی انقلاب را تشخیص دادند که این مهم بر اثر تجربه مردم بر انتخابات مکرر بود و به خوبی حقیقت را از مجال تشخیص دادند.

مطهری افزود: اگر در هر انتخاباتی رهبران جامعه بخواهند راه را برای مردم مشخص کنند این مردم هیچ گاه به رشد اجتماعی نخواهد رسید در حالی که انتخابات 92 نشان داد مردم ما رشد نسبی اجتماعی دارند.

وی تاکید کرد: انتخابات 92 دفع یک خطر و آفت از انقلاب اسلامی بود آفت رخنه فرصت طلبان بین کسانی که انقلابیون اصلی را به حاشیه برده بودند و خودشان را انقلابی نشان می دهند که این بلا بر سر انقلاب مشروطه نیز آمد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآورد شد: در دوره گذشته دچار چنین مشکلاتی شده بودیم کسانی که مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفته بودند اجازه حضور به دیگران را نمی دادند.

مطهری با بیان اینکه عملکرددولت را باید با توجه به شرایط تحویل گرفتن دولت در نظر گرفت گفت: در زمان شروع به کار دولت یازدهم رشد اقتصادی کشور منهای 6 و تورم چند درصد بود، خزانه ها وضعیت خوبی نداشت بنابر این باید توجه داشته باشیم که امروز تورم کنترل شده است.

مطهری تصریح کرد: امروز رشد اقتصادی مثبت شده و تورم نیز مهار شد که نشان از رونق اقتصادی در کشور است اگر چه همچنان مردم از گرانی رنج می برند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فاز دوم هدفمندی با تدبیر و بدون شوک اقتصادی انجام شد و به اعتقاد من هم افراد بی نیاز باید یارانه آنها قطع شود.

مطهری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه وضعیت فرهنگی امروز کشور با گذشته تفاوت زیادی ندارد یادآور شد: متاسفانه در خصوص فرهنگ طی ماههای اخیر بزرگ نماییهای زیادی شده و انتقادات و فریاد وا اسلامهای زیادی سر داده می شود در حالی که وضعیت با گذشته تفاوتی ندارد.

نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی تاکید کر: وضعیت سینما، فرهنگ عمومی، حجاب و پوشش اسلامی و... نسبت به دولت قبل تغییری نکرده حتی در بسیاری از حوزه ها وضعیت مطلوبتر شده است.

وی بااشاره به اینکه در بحث انتقادات باید همه جوانب را در نظر گرفت گفت: زمانی که مباحث فرهنگی امروز با دولت قبل تفاوت چندانی نکرده است بنابر این انتقادات به فرهنگ جنبه سیاسی دارد و به نوعی حب و بغض است البته دولت اسلامی وظیفه دارد در بحث امر به معروف و نهی از منکر در حد قانون و توان خود فعالیت کند.

مطهری با تاکید بر ایجاد وحدت گفت: نهضت اسلامی با وحدت شروع و پیروز شد و امروز نیز ما می توانیم با وحدت و اتحاد به سمت توسعه حرکت کنیم مخالفان و منتقدان دولت را دوست بداریم و با یک ید واحد بر مقابل دشمنان خارجی بایستیم.

در حاشیه این مراسم گروهی از افراد حاضر در سالن آیت الله شهید دستغیب در میان سخنان علی مطهری با سر دادن شعارهایی مثل زندانی سیاسی آزاد باید گردد و درخواست بر برائت موسوی و کروبی سخنان علی مطهری را تایید کردند.