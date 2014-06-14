24 خرداد سال گذشته روز انتخاب عقلانیت ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی شامگاه شنبه در جشن بزرگ پیروزی اخلاق گرایی و اعتدال با اشاره به اینکه در تاریخ برخی از روزها بزرگ و فراموش نشدنی است، یادآور شد: برخی از روزهای تاریخ نقطه عطفی است که حرکت های سیاسی و اجرایی در کشور تغییر می کند.

وی تصریح کرد: روز 24 خرداد سال گذشته ملت ایران با خلق حماسه سیاسی مسیر اجرایی کشور را تغییر دادند و شروع دولت تدبیر و امید با نگاه اعتدال بود.

استاندار فارس با اشاره به اینکه دولت طی 10 ماه گذشته با اولویت بندی فعالیت های داخلی و خارجی حرکت کرد یادآور شد: فعالیت گروه مذاکره کننده با بازگشت این حرکت به سمت وزارت امور خارجه یکی از اقدامات مهم دولت در بحث خارجی بود.

احمدی ادامه داد: در بحث داخلی نیز کنترل تورم و توجه به وضعیت اقتصادی حرکت بزرگی بود که انجام شد و اینکه استفاده از افراد کارآمد و با تجربه روحیه امید را در ملت زنده کرد.

وی تاکید کرد: نشاط و شادابی بیانگر روحیه امید در ملت است و همچنین در مباحث خارجی نیز کشورهای مختلف دنیا درخواست دیدار با رئیس جمهور را دارند.

استاندار فارس افزود: امروز کشور به سمت عقلانیت و خرد گرایی رفته و امید است که استان فارس نیز از قافله توسعه و عمران عقب نباشد و کم کاری های گذشته نیز جبران شود.