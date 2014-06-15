ایجاد وحدت رویه در برخوردهای قضایی اولویت مهم در مبارزه با کالای قاچاق است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی شامگاه شنبه در جمع مدیران استان زنجان افزود: تولید کنندگان از مصادیق آورندگان روزی پاک در جامعه هستند و در این میان باید شرایط لازم برای سرمایه گذاری این افراد را در جامعه فراهم کنیم و احترام خاصی به آنها قائل باشیم.

وی اظهار داشت: تولید کنندگان باعث ایجاد اشتغال پایدار در جامعه می شوند و در چرخش اقتصاد و جذب جوانان به اشتغال بسیار مثمر ثمر هستند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: بسیاری از اختلافات خانوادگی، جرایم و طلاق به علت وجود بیکاری است بنابراین در این میان وجود سرمایه گذاران برای جامعه نعمت بزرگی است چرا که اینها در کاهش جرایم و بسیاری دیگر از آسیبهای اجتماعی مفید هستند.

گلمحمدی به تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا اشاره کردو گفت: این قانون نوآوری‌هایی دارد.



وی از وجود حدود 41 نوآوری در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا خبر داد و تاکید کرد: حبس دو سال در این قانون رفع شده در حالی که در قانون سابق بود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد: انتقال کالاهای قاچاق به داخل کشور طی 48ساعت انجام می شود.



گل محمدی گفت: سازمان دهی کالاهای قاچاق تدبر و مدیریت دستگاههای ذیربط را می خواهد و در این میان این دستگاهها رسالت بسیار سنگینی بر عهده دارند.

وی تشکیل بانک اطلاعاتی را از ضروریات در حوزه قاچاق کالا اعلام کرد و گفت: عدم وجود بانک اطلاعاتی و فعالیت وکلای خبره در این حوزه منجر به بی نتیجه ماندن عاملین قاچاق کالا می شود بنابراین بانک اطلاعاتی یک آیتم مهم برای مبارزه با کالای قاچاق است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ارائه آموزش ها، سازمان دهی و راه اندازی بانک اطلاعاتی را راهکارهای مهم برای مقابله با قاچاق کالا عنوان کرد.

گلمحمدی حدود اذن را قوانین اعلام کرد و گفت: کسی حق تفسیر قانون را ندارد و باید همه در راستای عملیاتی کردن آن حرکت کنند.

وی گفت: مقابله با این معضل اجتماعی نیازمند برنامه ریزی کار شناسی شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: قاچاق کالا عزت کشور را پایمال می کند و در این میان نیروهای جوان مواظب باشند.

گلمحمدی یاد آورشد: کالای قاچاق علاوه براینکه اقتصاد جامعه را سست می کند به حوزه فرهنگی جامعه نیز ضربه می زند.