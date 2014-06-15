آیین تجلیل از 136 پرسنل بازنشسته نفت و گاز گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سمغانی نژادیان عصر شنبه در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: در این آیین از خانواده شهید اسماعیل الله بخشی زاده و دو بانوی پیشکسوت بازنشسته در سال 92 در شرکت نفت و گاز گچساران تجلیل شد.

سمغانی نژادیان اظهار داشت: در این آیین همچنین از محمود فرسایی با سابقه ترین کارمند بازنشسته این شرکت با 42سال سابقه تجلیل شد.

وی افزود: مجموع سنوات 136 نفر پرسنل بازنشسته نفت و گاز گچساران معادل چهار هزار و 713 سال و هفت ماه بوده است.

رئیس شورای اطلاع رسانی نفت و گاز گچساران در ادامه، تلاش های کارکنان پیشکسوت این شرکت را در دوران دفاع مقدس و نیز پیروزی انقلاب اسلامی تاثیرگذار دانست.

سمغانی نژادیان یادآور شد: مراسم تجلیل از بازنشستگان شرکت نفت و گاز گچساران هر ساله در جهت تجلیل از زحمات و رشادت های تلاشگران این عرصه با حضور خانواده های آنها برگزار می شود.