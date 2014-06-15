حجت الاسلام اذن الله خدایی در گفتگو با خبرنگار از برگزاری گردهمایی 700 نفری در حسینیه اعظم زنجان خبر داد و افزود: در این گردهمایی امام جمعه استان و استاندار حضور دارند و این گردهمایی اول تیرماه سالجاری همزمان با سالروز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.
وی اظهار داشت: در این همایش به روحانیون کتابچه اهداء می شود و همچنین آیین های ماه مبارک رمضان به آنها ارائه خواهد شد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: هدف از برگزاری این گرد همایی آماده کردن مبلغین و روحانیون برای ماه مبارک رمضان می باشدتا بتوانند تبلیغات دینی خود در ماه رمضان را به نحو احسن به مردم ترویج دهند.
حجت الاسلام خدایی تاکید کرد: امسال همانند سالهای گذشته در رابطه با طرح اوقات فراغت همه اقدامات از سوی جوانان استان انجام گرفته و در این راستا در سطح استان تعداد 100 پایگاه تابستانی در این ایام فعالیت خواهند داشت.
وی دعوت از 22 طلبه از حوزه علمیه قم را یکی از برنامههای این سازمان در طرح اوقات فراغت اعلام کرد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: این سازمان برنامه های خود را در حوزه های مختلف با وجود روحانیون و هیات مذهبی برگزار می کند.
حجت الاسلام خدایی تصریح کرد: ماه رمضان ماه پر و خیر برکتی برای مسلمانان است بنابراین دراین ماه مبارک این سازمان برنامه های متنوعی را در دستور کاری خود دارد.
وی گفت: در این ماه این سازمان اجرای برنامه های قرآنی را اولویت کاری خود قرار داده است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: کلیه برنامه ها توسط مردم برگزار می شود و این سازمان نیز آنها را حمایت می کند و غبار روبی مساجد قبل از ماه مبارک مضان هم در دستور کار این سازمان است.
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