حجت الاسلام اذن الله خدایی در گفتگو با خبرنگار از برگزاری گردهمایی 700 نفری در حسینیه اعظم زنجان خبر داد و افزود: در این گردهمایی امام جمعه استان و استاندار حضور دارند و این گردهمایی اول تیرماه سالجاری همزمان با سالروز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این همایش به روحانیون کتابچه اهداء می شود و همچنین آیین های ماه مبارک رمضان به آنها ارائه خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: هدف از برگزاری این گرد همایی آماده کردن مبلغین و روحانیون برای ماه مبارک رمضان می باشدتا بتوانند تبلیغات دینی خود در ماه رمضان را به نحو احسن به مردم ترویج دهند.

حجت الاسلام خدایی تاکید کرد: امسال همانند سالهای گذشته در رابطه با طرح اوقات فراغت همه اقدامات از سوی جوانان استان انجام گرفته و در این راستا در سطح استان تعداد 100 پایگاه تابستانی در این ایام فعالیت خواهند داشت.

وی دعوت از 22 طلبه از حوزه علمیه قم را یکی از برنامه‎های این سازمان در طرح اوقات فراغت اعلام کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: این سازمان برنامه های خود را در حوزه های مختلف با وجود روحانیون و هیات مذهبی برگزار می کند.

حجت الاسلام خدایی تصریح کرد: ماه رمضان ماه پر و خیر برکتی برای مسلمانان است بنابراین دراین ماه مبارک این سازمان برنامه های متنوعی را در دستور کاری خود دارد.

وی گفت: در این ماه این سازمان اجرای برنامه های قرآنی را اولویت کاری خود قرار داده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: کلیه برنامه ها توسط مردم برگزار می شود و این سازمان نیز آنها را حمایت می کند و غبار روبی مساجد قبل از ماه مبارک مضان هم در دستور کار این سازمان است.